Battuto all’asta il vestito di Jackie Kennedy: quanto vale l’abito delle nozze miliardarie con Onassis È stato venduto all’asta l’abito da sposa che Jacqueline Kennedy ha indossato per il matrimonio con il magnate Aristotele Onassis: il vestito firmato Valentino è stato acquistato al triplo del prezzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Jacqueline Kennedy e Aristotele Onassis

Alcuni abiti appartenuti a Jackie Kennedy e ad altri esponenti della famiglia Kennedy sono stati venduti durante un'asta organizzata da Bonhams, casa d'aste internazionale con sede a Londra. Tra i vestiti venduti nel corso di Classic Luxury:Style Icons c'è anche il magnifico abito da sposa indossato da Jacqueline Kennedy per le seconde nozze con il magnate Aristotele Onassis. Ecco quanto vale il vestito in chiffon scelto dall'ex First Lady.

Quanto vale l'abito da sposa di Jacqueline Kennedy

L'abito color crema in pizzo e chiffon con una gonna midi a balze che Jacqueline Kennedy ha indossato al matrimonio con Onassis è stato venduto nei giorni scorsi all'asta. Il vestito firmato Valentino faceva parte della collezione Sfilata Bianca e l'ex First Lady lo indossò il 20 ottobre 1968 quando convolò a nozze con il miliardario greco sull'isola di Skorpios. Rispetto al primo matrimonio con John Kennedy, Jacqueline Bouvier potè scegliere il vestito da sposa da sfoggiare. Per le nozze con il futuro Presidente degli Stati Uniti, infatti, la madre e la famiglia Kennedy, soprattutto il padre di JFK, scelsero l'abito con scollo a V e bustier drappeggiato firmato Ann Lowe.

L'abito da sposa di Jackie Kennedy per il primo matrimonio

Il secondo abito, invece, rispecchia l'estetica anni Sessanta con merletti, pizzi che decorano anche le lunghe maniche: è leggermente accollato e termina con una gonna lunga plissettata. Jacqueline Kennedy scelse questo modello tra le tante creazioni di Valentino Garavani, uno dei suoi designer preferiti. Il vestito è stato venduto alla triplo del suo valore iniziale.

Il vestito da sposa di Jackie Kennedy Onassis per il suo matrimonio

Marissa Speer, responsabile della vendita di borse e moda di Bonhams negli Stati Uniti, ha commento: "È stato un raro privilegio poter presentare nella stessa vendita l'abito da sposa di Jacqueline Kennedy indossato in occasione del suo matrimonio con Aristotele Onassis e gli abiti di John F. Kennedy Jr. L'abito d'alta moda di Jacqueline Kennedy del 1968 non è solo un pezzo importante della storia della moda che segna l'emergere di una delle donne più eleganti del mondo – Jackie O – ma anche un importante disegno nella storia della maison Valentino", si legge sul sito della casa d'aste. L'abito è stato venduto a 24.320 dollari che corrispondo a 21.776 euro con il cambio attuale.

L'abito da sposa di Valentino di Jacqueline Kennedy per il matrimonio con Onassis