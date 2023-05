Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare ha un armadio da divo: quanto costano i suoi nuovi jeans griffati Aurora Ramazzotti non si separa mai da Cesare, neppure quando torna a prendersi cura di se stessa e del suo corpo. La cosa particolare è che oggi lo ha vestito griffato, rivelando un nuovo accessorio “da divo” del piccolo.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da due mesi e non potrebbe essere più felice. Ha messo al mondo il piccolo Cesare, il primo figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza, e si è ritrovata a rivoluzionare le sue abitudini quotidiane tra poppate, pannolini e notti in bianco. Sebbene inizialmente avesse preferito prendersi una pausa dai social per rendersi conto di tutto ciò che le stava succedendo, ora le cose sono cambiate e non esita a documentare le "gioie e i dolori" della maternità. Il dettaglio che non è passato inosservato agli appassionati di moda? Il bimbo vanta già un armadio da divo: ecco il nuovo accessori griffato che ha indossato.

Il nuovo look trendy di Baby Cesare

Oggi Cesare ha accompagnato la mamma e il papà al GS Loft, un club esclusivo dedicato al wellness in tutte le sue forme, e per l'occasione ha sfoggiato un look super sofisticato. Mamma Aurora ha scelto per lui t-shirt bianca e calzini a righe, completando il tutto con un paio di mini jeans iconici. Si tratta di un modello firmato Versace in denim stretch, caratterizzato dal logo stampato su una gamba e dalla vita elasticizzata decorata col bordo Greca. Quanto costa? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 230 euro (ma probabilmente il piccolo l'ha ricevuto in regalo da Francesca De Stefano Versace, la moglie di Santo Versace).

I jeans Versace per bambini

La collezione di abiti e accessori di Cesare

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti mostra le chicche glamour che fanno parte del guardaroba di Cesare, anzi, fin dai primi giorni di vita si è divertita a immortalare abiti e accessori destinati al piccolo. Inizialmente si era concentrata sulle scarpe, sottolineando che, nonostante la sua tenerissima età, ne aveva già molte più di lei. Certo, nella maggior parte dei casi si trattava di regali ma è chiaro che la collezione di mini sneakers è davvero da sogno. Di recente, invece, l'influencer si era concentrata sui calzettoni GCDS, suscitando l'invidia di tutti i fashion addicted. I jeans Versace sono solo gli ultimi arrivati e hanno definitivamente trasformato il bambino in un baby divo: quante sono le mamme che sognano di vestire il proprio figlio così?