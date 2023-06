Aurora Ramazzotti, il significato del nuovo tatuaggio dedicato al figlio Cesare Aurora Ramazzotti ha ‘ampliato’ la sua collezione di tatuaggi per celebrare una parte fondamentale della sua vita: l’amore per il figlio Cesare Augusto.

A cura di Beatrice Manca

Aurora Ramazzotti si sta godendo la sua prima estate con il figlio Cesare Augusto, nato tre mesi fa dalla relazione con il fidanzato Goffredo Cerza. Su Instagram ha condiviso alcune foto del suo "cuore felice" e della sua quotidianità: momenti di relax con il bebé in braccio, una foto del gatto e una serata romantica con Goffredo. Nel carosello spunta anche la foto di un nuovo tatuaggio sul braccio: dopo il messaggio contro gli hater ha voluto farsi imprimere sulla pelle una dolce dedica per il figlio.

I nuovi tatuaggi di Aurora Ramazzotti

L'influencer e conduttrice ha tanti piccoli tatuaggi in vari punti del corpo che raccontano l'amore per la sua famiglia e per i suoi amici. Alla sua collezione ora si è arricchita: si è affidata all'arte di Tatuaggi Male, famoso per lo stile minimal delle parole in stampatello semi cancellate, con un tocco naif e ironico. Se sulla spalla ha scritto "la tua opinione" depennata, sul braccio ha voluto imprimere per sempre l'amore per il figlio, facendosi tatuare ‘Cesare' un piccolo simbolo accanto, un cuoricino ‘collegato' al nome, come un palloncino stilizzato. Come a dire: sarai sempre parte del mio cuore.

Il nome di Cesare sul braccio

Le tenere foto di Cesare Augusto

Nel carosello si vede anche la prima ‘acconciatura' del piccolo Cesare: un dettaglio dei capelli, ora più lunghi, che formano una piccola ‘cresta' sulla sommità del capo. Nelle storie l'influencer scherza sulla somiglianza con il ciuffo rosso di TinTin, celebre personaggio dei fumetti. Insomma: la famiglia cresce e Aurora Ramazzotti non potrebbe essere più felice di così.