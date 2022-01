Asta di beneficenza per le sneakers disegnate da Virgil Abloh: la base è 1700 euro Sotheby’s mette all’asta 200 paia di sneakers Luis Vuitton and Nike Air Force 1 by Virgil Abloh, create dal genio della moda prematuramente scomparso a 41 anni.

A cura di Giusy Dente

Sotheby’s mette all’asta 200 paia di sneakers Louis Vuitton end Nike Air Force, un modello esclusivo e unic, creato da Virgil Abloh. Lo stilista è prematuramente venuto a mancare lo scorso 28 novembre: aveva 41 anni ed era malato di tumore. Dal 2018 era Direttore artistico e creativo della Maison francese Louis Vuitton (primo afroamericano a ricoprire quella carica) e cinque anni prima aveva fondato il marchio Off-White, con cui ha rivoluzionato la moda dei Millennials e della Generazione Z, rendendo di lusso lo streetwear. L'asta finanzierà un progetto importante che porta il nome del designer, portando così avanti entrambe le sue vocazioni, moda e beneficenza.

All'asta le sneakers di Virgil Abloh

Sotheby's mette all'asta 200 paia di Luis Vuitton and Nike Air Force 1 by Virgil Abloh in edizione limitata. Si tratta del modello già presentato in anteprima durante la sfilata della collezione Primavera-Estate 2022: realizzate in pelle di vitello e decorate con gli iconici motivi Monogram e Damier di Vuitton. Abloh aveva seguito le prime fasi di pianificazione dell’asta e una volta morto il progetto è stato portato avanti secondo i suoi desideri originali, compreso quello di sostenere e finanziare il Fondo di borse di studio Post-Modern che porta il suo nome. Il ricavato dell’asta, infatti, andrà per intero al progetto che (in collaborazione con il Fashion Scholarship Fund) sostiene l'istruzione di brillanti e promettenti studenti africani e afroamericani in condizioni economiche disagiate.

L’asta si aprirà il 26 gennaio, ma prima le sneakers verranno esposte da Sotheby's New York in una mostra pubblica gratuita aperta dal 19 gennaio all'8 febbraio. Assieme alle calzature, all'asta anche una valigetta arancione abbinata, reinterpretazione di un modello d'archivio per la sfilata Primavera-Estate 2022. Le offerte andranno avanti fino all'8 febbraio: base d'asta 2000 dollari (circa 1760 euro). Coloro che non riusciranno ad accaparrarsi con Sotheby's le esclusive Louis Vuitton and Nike Air Force 1 by Virgil Abloh dovranno aspettare il lancio sul mercato, entro la fine dell'anno: saranno in vendita nelle boutique di Louis Vuitton.