Ashley Graham ricorda la gravidanza gemellare: “So che vi mancano le mie foto nuda col pancione” È passato esattamente un anno dalla nascita di Roman e Malachi e Ashley Graham non ha potuto fare a meno di ricordare la gravidanza gemellare. Quale migliore occasione di questa per condividere un suo vecchio selfie senza veli col pancione?

A cura di Valeria Paglionico

Ashley Graham non è solo una delle modelle più famose al mondo, colei che ha dato il via alla rivoluzione curvy nella moda, è anche una mamma amorevole e lo dimostra ogni giorno sui social, dove alterna post dedicati ai suoi impegni lavorativi a dolcissimi ritratti familiari. Non sorprende, dunque, che proprio nelle ultime ore abbia ricordato uno dei momenti più speciali ma anche difficili della sua vita: quello della seconda gravidanza, quella gemellare. Lo scorso anno ha messo al mondo i piccoli Roman e Malachi ma solo di recente ha mostrato ai fan come sono stati davvero i momenti che hanno preceduto il parto, quando aveva un pancione letteralmente esplosivo.

Ashley Graham poco prima del parto gemellare

Sarà perché è passato esattamente un anno dal parto di Roman e Malachi o perché semplicemente ha ritrovato le foto nello smartphone, ma la cosa certa è che Ashley Graham ha ricordato gli ultimi momenti della sua ultima gravidanza gemellare.

La vecchia foto in gravidanza

Lo scorso anno aveva preferito prendersi una pausa dai social in quel periodo delicato ma oggi non può fare a meno di condividere con i fan le foto esclusive. All'epoca il pancione era così grosso che sembrava quasi esplodere e lei non esitava a posare con indosso solo dei top micro e dei maglioni fluo a collo alto, lasciando sia il ventre che le smagliature in vista. In quante si ritrovano o si sono ritrovate nella sua stessa situazione?

Ashley Graham prima del parto gemellare

Il selfie senza veli di Ashley Graham

Ad aver attirato le attenzioni dei media è stato uno scatto in particolare, nel quale la top appare completamente nuda nel bagno di casa. Ha l'enorme pancione coperto di olio (probabilmente quello per contrastare le smagliature), si copre il seno col braccio e ha il viso al naturale raggiante, a prova del fatto che la gravidanza l'ha resa meravigliosa, nonostante sia stata non poco pesante. Nella didascalia ha poi scritto ironica: "So che vi mancano le mie foto di nudo in gravidanza". Oggi Ashley non potrebbe essere più felice: i tre figli hanno riempito la sua vita d'amore, anche se a volte rendono i momenti passati tra le mura domestiche davvero "travolgenti".