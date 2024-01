Arisa ospite di Virginia Raffaele cambia look per Colpo di Luna: stupisce tutti con le scarpe coltello Arisa ha partecipato come ospite al programma “Colpo di Luna” di Virginia Raffaele, per l’occasione ha sfoggiato un particolare look con scarpe appuntite precisando: “Per i più curiosi specifico che le calze le ho prese in merceria, le mutande e il reggiseno al mercato” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Arisa

Arisa è stata ospite di Colpo di Luna, programma di Virginia Raffaele su Rai1. La cantante ha deliziato il pubblico della trasmissione con un brano del 1961 scritto da Lelio Luttazzi, Bum ahi che colpo di luna, inciso e interpretato da Mina. Per l'esibizione, l'artista ha scelto un look molto particolare con abito d'ispirazione seventies e hairstyle inedito.

Arisa con Virginia Raffaele a Colpo di Luna

Il racconto ironico del look di Arisa a Colpo di luna

L'outfit total black di Arisa sembra provenire dai vecchi varietà Rai, ma con un tocco moderno. L'abito a collo alto tempestato di paillettes è abbinato a un paio di lunghissimi guanti in lattice d'ispirazione bondage, tutto rigorosamente in nero. Il vestito di Courreges è un regalo di Madame Pauline Vintage, uno storico negozio di abbigliamento vintage di Milano.

Arisa ospite a Colpo di Luna

Il post Instagram, in cui Arisa ha mostrato ai fan il suo look scintillante, è accompagnato da una descrizione in cui la cantante racconta lo stile scelto per la serata su Raiuno, citando ironicamente le tipiche foto social delle star con annessi credits dell'outfit."Per i più curiosi specifico che i guanti sono di MSGM – scrive nel post la cantante – e le scarpe di Balenciaga , gli orecchini presi al mercato dei Navigli che c’è la terza domenica di ogni mese, le calze in merceria, le mutande e il reggiseno al mercato del martedì di via Eustachi".

Le scarpe Balenciaga di Arisa

Le scarpe dall'aspetto punk e metal non sono passate inosservate, decisamente irriverenti per la prima serata di Raiuno, ardito poi l'accostamento della cantante a un abito in stile anni '60. Si tratta del modello Talons Knife di Balenciaga: le scarpe nere dalla punta lunga e stretta sono ricoperte da spike metallici che contribuiscono, insieme alla silhouette allungata, a farle assomigliare a due coltelli.