Ariana Grande risponde alle critiche sul peso: “Prendevo antidepressivi e bevevo, non ero in salute” Struccata e con una semplice felpa, Ariana Grande si mostra al naturale sui social per lanciare un appello ai fan e difendersi dagli hater: “Ero nel momento peggiore della mia vita”

Ariana Grande nel 2017 e oggi via TikTok

Scorrendo i social a volte sembra che il corpo delle celebrità sia pubblico, un tema su chiunque possa dire la propria. Uomini e donne – ma più spesso donne – vengono attaccate per come appaiono: troppo grasse, troppo magre, troppo truccate, troppo sciatte. L'ultima a finire nell'occhio del ciclone è stata la cantante Ariana Grande, che, all'ennesimo commento sul suo corpo, ha deciso di rispondere al bodyshaming con un lungo video in cui si mostra al naturale, struccata e in tuta, e spiega come l'apparenza molto spesso inganni.

Ariana Grande senza trucco su TikTok

Ariana Grande si mostra al naturale sui social

L'ex stellina Disney Channel da qualche tempo è assente dalle scene: sta lavorando a un film ispirato al celebre musical Wicked, dove recita al fianco di Cynthia Erivo. Le sue foto di backstage o i selfie condivisi sui social, però, hanno sollevato una serie di critiche dai parte dei fan, che la accusano di essere dimagrita troppo, di essere cambiata e di non essere più "in salute" come ai tempi di Dangerous Woman. Proprio sul concetto di salute la cantante ha deciso di rispondere con un lungo sfogo su TikTok: "Il corpo a cui paragonate la mia immagine oggi era la versione meno sana di me – spiega – Prendevo antidepressivi, bevevo, mangiavo in modo sbagliato. Ero nel momento peggiore della mia vita: vi sembravo in salute ma era tutto tranne che sano". Nel video Ariana Grande si mostra struccata, con i capelli legati e una semplice felpa rosa: "Per inciso: questi sono i miei occhi, questa sono io senza ciglia finte e eyeliner, non vi spaventate – e aggiunge – so che non dovrei dare nessuna spiegazione, ma sento che se riesco a mostrarmi aperta e vulnerabile su questo tema qualcosa di buono ne verrà fuori".

Ariana Grande su TikTok

Il messaggio di Ariana Grande ai fan

La cantante e attrice ha spesso usato i suoi social per parlare apertamente di temi come il bodyshaming e la salute mentale, raccontando il periodo difficile vissuto dopo l'attentato di Manchester. Stavolta, però, al centro del discorso c'è la superficialità in cui gli hater si scagliano contro qualcuno: "Ci sono molti modi di essere belli, molti modi di essere in salute. Non sai mai cosa sta passando qualcuno, siate gentili con gli altri e con voi stessi", dice. Poi si rivolge direttamente ai fan, dicendo: "Siete bellissimi, non importa in quale fase della vostra vita vi troviate. Non importa quello che state passando, non importa il peso o come vi truccate, non importa quali trattamenti estetici avete avuto fatto o no. Penso solo che siate bellissimi".