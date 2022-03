Antonio Zequila, le foto di ieri e oggi: com’è cambiato l’attore a L’isola dei famosi 2022 Antonio Zequila è tornata a L’isola dei famosi dopo la prima esperienza nel 2005 (quando venne soprannominato “Er mutanda”). In quanti ricordano i suoi esordi in tv? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dal debutto a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Antonio Zequila è uno dei protagonisti della nuova edizione de L'isola dei famosi, reality a cui aveva già partecipato nel 2005 quando si guadagnò il soprannome "Er mutanda" dopo aver indossato dei normali boxer al posto dei costumi. Dopo quell'esperienza è finito al centro del gossip a causa della dura lite con Adriano Pappalardo a Domenica In, evento che fece perdere la conduzione del programma a Mara Venier. Oggi ha 58 anni anni ma in quanti ricordano i suoi esordi nello spettacolo, primo come protagonista di fotoromanzi, poi come attore cinematografico? Di tempo ne è passato da allora e anche il suo aspetto è cambiato molto: ecco le foto che mostrano la trasformazione dal debutto a oggi.

Antonio Zequila, la trasformazione dai fotoromanzi a oggi

Erano gli anni '80 quando Antonio Zequila ha raggiunto il successo come attore cinematografico e di fotoromanzi, all'epoca aveva poco più di 20 anni e, complici i capelli biondi, gli occhi chiari e profondi e il fisico statuario, aveva tutte le carte in regola per diventare un sex symbol. Col passare degli anni è apparso sempre più spesso in tv, diventando uno dei volti più amati. Com'è cambiato col tempo? Fatta eccezione per alcuni segni del tempo comparsi sul viso con l'avanzare dell'età, è rimasto praticamente identico agli esordi, tanto che a chiunque basterebbe un solo sguardo per riconoscerlo.

Antonio Zequila nel 2006

L'evoluzione di stile, dai capelli corti e biondi al caschetto moro

Il dettaglio che è cambiato di più nello stile di Antonio Zequila? L'hair look. Agli esordi portava i capelli corti e biondi, mentre col passare del tempo ha fatto crescere la chioma, rimanendo a lungo fedele al caschetto blonde.

Antonio Zequila al GF Vip nel 2020

Oggi è tornato a essere moro ma non ha rinunciato alle lunghezze. Certo, col tempo è diventato un tantino più stempiato, ma è chiaro che non ha perso il fascino che da sempre lo contraddistingue. Per quanto riguarda la barba, invece, ama tenerla incolta e brizzolata, a prova del fatto che non teme il peso dell'età che avanza. In quanti gli darebbero 58 anni al primo sguardo?