Annalisa in bikini e stivaletti coccodrillo: lancia Tropicana con il body tatuato Annalisa lancia il nuovo singolo, Tropicana, e cambia stile: posa su una motocicletta in bikini e shorts di jeans.

A cura di Beatrice Manca

Estate fa rima con la parola tormentoni: in contemporanea con il video di Elodie, Tribale, è uscita anche la nuova hit della cantante Annalisa, che promette di farci ballare con la sua Tropicana. La cantante di Savona duetta con i Boomdabash e sui social sfoggia un look rock, svelando un nuovo lato di sé. Dopo i minidress colorati e glamour Annalisa posa su una motocicletta in bikini, con shorts di jeans e stivaletti pitonati. Ma il dettaglio più singolare del look è il (finto) tatuaggio floreale sulla pancia: dov'è il trucco?

Il look rock di Annalisa in Tropicana

Le prime immagini del video di Tropicana segnano una svolta di stile per Annalisa, che si lascia alle spalle i look colorati e iperfemminili per adottare l'estetica "bikercore" che sta spopolando sui social. Al posto della classica gialla di pelle la cantante preferisce un paio di shorts di jeans sfrangiati a vita alta, indossati con un bikini nero e una giacca così corta da sembrare un coprispalle. Completano il look un choker nero al collo e stivaletti pitonati con la zeppa e il tacco alto, in una particolare sfumatura viola metallizzato.

Annalisa nel video di Tropicana

Annalisa con i "finti" tatuaggi sul torace

Il look di Annalisa nasconde un segreto: a primo sguardo può sembrare che la cantante abbia la pancia e il torace decorati da tatuaggi colorati a tema floreale. Basta scorrere le foto sul profilo, però, per capire che non ha nessuno di quei tattoo: si tratta delle decorazioni di un body trasparente color carne, che simula la pelle nuda. Un po' come le calze in nylon, insomma: l'effetto comunque è assolutamente originale e si adatta perfettamente allo stile "biker" del video. L'estate 2022 si annuncia davvero tropicale!