Annalisa con la gonna di cristalli per celebrare il disco d’oro: il nuovo look è sparkling Annalisa ha ottenuto il disco d’oro con la sua nuova hit Bellissima e ha celebrato il traguardo con un nuovo shooting. Per l’occasione ha posato in versione sensuale con body cut-out e minigonna di cristalli, seguendo così il trend sparkling.

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa sta vivendo un momento particolarmente soddisfacente della sua carriera: dopo aver spopolato per tutta l'estate con un tormentone realizzato insieme ai Boomdabash, ora è di nuovo in cima alle classifiche con la sua nuova hit intitolata Bellissima. Il brano è così ballabile e adrenalinico che ha conquistato davvero tutti e non sorprende che nelle ultime ore si sia aggiudicato il disco d'oro. Per celebrare un traguardo tanto ambito la cantante è diventata protagonista di uno shooting inedito: ha posato in una versione scintillante e sensuale, rivelando ancora una volta rivoluzione di stile che ha messo in atto da qualche tempo a questa parte.

Annalisa con body cut-out e gonna a frange

Per l'autunno Annalisa sembra amare alla follia il trend più gettonato del momento, quello dei look sparkling. Dopo aver sfoggiato un audace reggiseno gioiello su una delle sue prime copertine fashion, ha ancora una volta lasciato spazio agli scintillii. Per celebrare il disco d'oro ottenuto con Bellissima ha fatto un piccolo regalo ai fan: ha posato super sensuale con indosso un body nero sgambato con dei tagli cut-out sia sopra che sotto il seno. Ha poi completato il tutto con degli accessori tempestati di cristalli argentati, dalla gonna "a frange" a vita alta agli orecchini pendenti a cascata. Piedi nudi, frangetta e sguardo rivolto dritto in camera: la cantante è ormai una vera e propria diva.

Annalisa con la gonna di cristalli

L'evoluzione di stile di Annalisa

In quanti ricordano Annalisa ai tempi di Amici di Maria De Filippi? Da allora di tempo ne è passato e anche il suo aspetto è cambiato, soprattutto quando si parla di stile. All'epoca la cantante era poco più che ventenne e, una volta abbandonate le tute dell'iconico programma, aveva puntato tutto su dei look bon-ton e rigorosi. Col passare degli anni le cose sono cambiate, tanto che ad oggi sembra avere tutte le carte in regola per diventare una vera e propria icona di sensualità. Ha detto addio ai maxi dress, alle gonne lunghe e i completi mannish, non ha più paura di rivelare la sua innata femminilità tra maxi scollature, tutine seconda pelle ed effetto vedo-non vedo. Prossimamente sfoggerà la minigonna di cristalli anche sul palco?