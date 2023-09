Annabelle Belmondo a Venezia ’80 sfila col pancione: la nipote di Jean-Paul è una diva in paillettes Annabelle Belmondo, la nipote di Jean-Paul, ha sfilato sul red carpet di Venezia ’80, mostrando per la prima volta il pancione in pubblico: ecco il suo scintillante e sensuale look premaman.

L'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è entrata nel vivo e fino al prossimo weekend vedrà diversi attori e registi di fama internazionale presentare i loro film in anteprima mondiale. Tra red carpet da sogno, eventi mondani e glamour e presentazioni esclusive, le star ne stanno approfittando per sfidarsi a colpi di stile, lanciando alcuni di quelli che si riveleranno i must-have della prossima stagione. Ieri è stato il turno di Annabelle Belmondo, la nipote di Jean-Paul, che per prendere parte alla première di The Killer di David Fincher ha deciso di esaltare il pancione con uno scintillante abito di paillettes.

Lo slip dress brillante di Annabelle Belmondo

Annabelle Belmondo è incinta, lo ha rivelato a metà luglio con uno scatto in cui "a sorpresa" lasciava intravedere il meraviglioso pancino. Al momento ha preferito non rivelare l'identità del compagno ma la cosa certa è che in versione futura mamma è ancora più bella. Lo ha dimostrato sul red carpet di Venezia '80, dove ha sfilato sinuosa ed elegante con le forme della gravidanza in bella vista. Come ormai va di moda tra le star, anche lei ha detto no ai classici abiti premaman dalle silhouette oversize, ha preferito esaltare il pancione con uno slip dress total silver tempestato di paillettes scintillanti. Si tratta di un modello fasciante con la gonna a sirena, la scollatura generosa e le spalline che si incrociano dietro la schiena.

Annabelle Belmondo mostra il pancione a Venezia

Annabelle Belmondo con i tacchi alti in gravidanza

Per completare l'outfit da red carpet veneziano la nipote di Jean-Paul Belmondo non ha rinunciato ai tacchi a spillo: ha infatti esaltato la silhouette da futura mamma con un paio di sandali alti e argentati di René Caovilla, rendendo il look ancora più sofisticato.

Annabelle Belmondo con sandali René Caovilla

Parure di gioielli a forma di fiori coperti di cristalli, capelli raccolti in uno chignon morbido dall'effetto messy e un velo di rossetto rosso sulle labbra: Annabelle ha incantato tutti con la sua bellezza e con il suo sorriso. Di fronte i fotografi, inoltre, ha cullato dolcemente il pancione, rendendo così ancora più spettacolare la sua prima apparizione pubblica dopo l'annuncio della gravidanza.