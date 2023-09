Anna Delvey organizza uno show alla New York Fashion Week mentre è agli arresti domiciliari Si chiama Anna Sorokin ed è la truffatrice diventata protagonista la serie Netflix Inventig Anna. Oggi si torna a parlare di lei per un motivo molto originale: è riuscita a partecipare alla New York Fashion Week nonostante sia agli arresti domiciliari.

Ricordate Anna Sorokin, meglio nota come Anna Delvey? È la truffatrice russa che ha ispirato la serie Netflix Inventig Anna grazie alla sua storia: per anni si è spacciata per una ricca ereditiera, ingannando e derubando gran parte dell'alta società americana. Oggi si torna a parlare di lei per un motivo molto particolare: nonostante continui a vivere sotto arresti domiciliari, è riuscita lo stesso a partecipare alla New York Fashion Week. Come ha fatto a eludere le forze dell'ordine? Semplicemente non è uscita di casa, si è limitata a organizzare uno show davvero poco convenzionale.

Anna Sorokin è agli arresti domiciliari

Anna Sorokin/Delvey è stata arrestata nel 2017 per furto aggravato e appropriazione indebita ma solo nell'aprile 2019 è arrivata ufficialmente la condanna: 4 anni di carcere da scontare in un penitenziario statunitense. Nell’aprile 2021, però, è stata rilasciata per buona condotta e, dopo un breve periodo di libertà, è finita di nuovo in un centro di detenzione per essersi trattenuta negli USA oltre la scadenza impostagli. Dallo scorso autunno sta scontando la fine della pena agli arresti domiciliari in un appartamento nell’East Village di New York. La cosa, però, non le impedisce di continuare a essere sempre sulla cresta dell'onda, anzi, ormai è una vera e propria celebrità: rilascia interviste, posa servizi fotografici, lancia podcast e ora ha anche organizzato una sfilata tutta sua.

Anna Sorokin e Kelly Cutrone

Anna Sorokin, la sfilata alla NYFW

Nelle ultime ore, in occasione della Settimana della Moda di New York, Anna Delvey è riuscita a diventare una delle protagoniste dell'atteso evento nonostante sia ancora relegata in casa a scontare la condanna. Come ha fatto? Ha organizzato una sfilata in una location d'eccezione: il tetto dell'appartamento in cui sta vivendo agli arresti domiciliari. Da qualche mese ha cominciato a collaborare con la regina delle pr americane del settore fashion, Kelly Cutrone, e con lei ha ideato OutLaw, l'agenzia di talenti che ha prodotto la collezione di debutto di Shao Yang, una giovane designer che si è appena laureata alla Parsons.

Lo show sul tetto di New York

Al di là degli abiti sartoriali dall'animo chic e genderless ideati dalla stilista cinese, ad attirare le attenzioni dei media non poteva che essere lo stile anti-convenzionale dello show. Anna Delvey, apparsa super fashion con indosso un abito Shao personalizzato, ha accolto nel suo appartamento sia le modelle che i giornalisti di settore (per un totale di circa 50 persone), facendoli poi salire sul tetto per assistere alla sfilata. Il raduno è terminato poco prima le 22 quando sono arrivati i poliziotti chiedendo a tutti di andar via ma tanto è bastato per finire sulle prime pagine dei giornali: l'audacia e l'originalità della stilista Shao Yang verranno premiate?