Andrea Delogu, a Venezia 2023 trionfa lo stile dark: dalla tuta smoking all’abito vedo-non vedo Andrea Delogu è arrivata ieri a Venezia per presentare il cortometraggio a cui ha “prestato” la voce intitolato A voce nuda. Sia per lo sbarco in Laguna che per la prima ha puntato sullo stile dark, spaziando tra una tuta smoking e uno slip dress vedo-non vedo.

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival del Cinema di Venezia è arrivato alla sua 80esima edizione e, nonostante la quasi totale assenza dei divi internazionali a causa dello sciopero indetto a Hollywood contro l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel mondo dello spettacolo, non sta deludendo le aspettative di tutti coloro che attendevano l'evento con ansia. Al di là delle prime e dei red carpet serali, la Laguna è stata letteralmente invasa da incontri e appuntamenti a tema cinema e non sorprende che le celebrities si mostrino in pubblico più di una volta in una giornata. È il caso di Andrea Delogu, che ieri ha lasciato trionfare lo stile dark tra l'arrivo al Lido e la presentazione del cortometraggio A voce nuda.

Andrea Delogu con la schiena nuda per l'arrivo a Venezia

Se a infiammare il red carpet della prima di Enea ieri sera è stata Georgina Rodriguez, in contemporanea a distinguersi per eleganza e sensualità è stata l'italianissima Andrea Delogu. Dopo il successo raggiunto con i Tim Summer Hits, è sbarcata al Lido per un progetto speciale: la presentazione di A Voce Nuda, un cortometraggio con scopo formativo e divulgativo che racconta le minacce e le opportunità del digitale agli adolescenti e alle loro famiglie. Per l'arrivo in Laguna la conduttrice si è affidata ad Alessandro Vigilante, sfoggiando una jumpsuit total black con pantaloni palazzo e schiena nuda. La sua particolarità? È a effetto smoking, ovvero con la scollatura a V contornata da revers.

Andrea Delogu in Alessandro Vigilante

Lo slip dress di Andrea Delogu

Per la presentazione del corto nello spazio Italian Pavilion Andrea non ha rinunciato allo stile dark e iper sensuale. Ha infatti indossato un lungo slip dress con la gonna a sirena, le spalline sottili e la scollatura morbida, caratterizzato da tagli laser obliqui all-over che hanno dato vita a un iper femminile effetto vedo-non vedo.

Andrea Delogu con slip dress a taglio laser

A completare il tutto non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, anche se a fare la differenza è stato un collier silver e rigido di Bvlgari. Anche lei ha seguito la mania hair più amata di questo Festival di Venezia, quella dei capelli a effetto bagnato. Andrea ha così dimostrato di essere una regina di stile e di non avere nulla da invidiare alle dive internazionali.