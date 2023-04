Ambra Angiolini ha un nuovo tatuaggio: qual è il significato simbolico delle farfalle Ambra Angiolini ha fatto un nuovo tatuaggio, scegliendo un disegno a cui è molto legata a cui ha dato un profondo significato: ecco cosa simboleggiano le tre farfalle sul collo.

A cura di Valeria Paglionico

Ambra Angiolini è più attiva che mai dal punto di vista professionale: da quando ha spopolato nei panni di giudice a X-Factor non ha più abbandonato la tv e spesso presenzia a programmi di successo in qualità di ospite, dando prova di non essere mai stata tanto in forma. L'avevamo lasciata in versione rock tra pelle e cut-out alle sfilate di Milano, oggi la ritroviamo sui social che annuncia una piccola novità nella sua immagine. Ha fatto un nuovo tatuaggio e lo ha mostrato orgogliosa in una foto in primo piano, spiegando dettagliatamente il significato simbolico che ha dato al disegno: ecco per quale motivo si è lasciata imprimere delle farfalle sulla pelle.

Cosa raffigura il tattoo di Ambra Angiolini

Dopo il tattoo di coppia realizzato con la figlia Jolanda Renga, Ambra è tornata dal tatuatore ma questa volta da sola, dando prova di voler a tutti i costi portare sulla pelle dei simboli che fanno riferimento a persone o a momenti importanti della sua vita. Si è affidata ad Anna Nudecker, su Instagram @labigotta, che per lei ha realizzato tre farfalle in volo che si sovrappongono leggermente. Il disegno non è colorato, ci sono solo delle linee sottili total black, dettaglio che ha reso il tutto super chic. L'attrice se lo è fatto imprimere sul collo, per la precisione appena sotto la nuca, così da rivelarlo solo quando ha i capelli legati. A opera finita ha poi ringraziato la tatuatrice dicendo: "Disegni il mio cuore come batte".

Il nuovo tatuaggio di Ambra Angiolini

Ambra spiega il significato del tatuaggio

A spiegare il significato simbolico del tatuaggio con le farfalle sul collo è stata Ambra Angiolini in persona. Nelle ultime ore sui social ha infatti postato una foto del tattoo in primo piano con accanto questa didascalia toccante: "Il 20 febbraio del 2016, in un momento di vita abbastanza “acido”, ho postato su questa pagina la promessa che mi ero fatta. L’avevo riassunta in un verso di Alda Merini “ Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere “ (Alda Merini) … sono uscite". Insomma, l'attrice è riuscita a trasformare le sue parole in un disegno: le farfalle sono il suo simbolo di libertà ed è per questo che le ha volute per sempre impresse sulla pelle.