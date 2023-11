Ambra Angiolini con i capelli corti: il cambio look estremo è solo un ricordo del passato Ambra Angiolini sui social ha postato una sua foto con un nuovo taglio di capelli cortissimo e sbarazzino. Non si tratta di un cambio look estremo ma solo di un ricordo del passato: ecco a quando risale.

A cura di Valeria Paglionico

Ambra Angiolini è tra le artiste più amate del momento: dopo essersi dedicata solo al cinema per anni, a partire dal 2022 ha deciso di tornare al suo primo "grande amore", la tv. Certo, sono lontani i tempi di Non è la Rai, ma è chiaro che riesce sempre ad avere un certo appeal sul pubblico. Attualmente è impegnata con i Live di X-Factor, programma di Sky in cui ricopre i panni di giudice insieme a Fedez, Morgan e Dargen D'Amico, e ogni settimana fa il tifo per la sua squadra di giovani talenti. Sui social, inoltre, continua a essere molto attiva e proprio nelle ultime ore ha lasciato i fan senza parole con un cambio look estremo: ecco il segreto nascosto dietro questa rivoluzione.

Il pixie cut di Ambra Angiolini

Lo scorso giovedì era apparsa sul palcoscenico di X-Factor in versione glamour con i capelli sciolti e lunghi e un look firmato Etro dal sapore anni '70, oggi ritroviamo Ambra Angiolini sui social completamente cambiata. Nello scatto postato di recente la si vede posare con pantaloni bianchi e t-shirt a righe coordinata ma a fare la differenza è stata la chioma. Niente più long bob, l'attrice sfoggia un adorabile pixie cut, uno dei tagli corti più gettonati di stagione, portandolo mosso e con la frangia folta e messy. Tutti coloro che già avevano pensato immediatamente a una rivoluzione hair estrema dovranno però ricredersi: la verità è che si tratta di un servizio fotografico risalente a più di 10 anni fa.

Ambra Angiolini, è il momento del cambio look?

A immortalare Ambra con i capelli corti è stato il fotografo Mark Liddell, che nel 2011 la scelse come sua musa per un servizio all'insegna del glamour realizzato per Amica Magazine. Fatta eccezione per il taglio di capelli, l'attrice sembra non essere cambiata, anzi, è diventata ancora più bella e affascinante nonostante siano passati ben 12 anni da allora. Molti dei fan la ricordavano in questa versione "short hair" e non hanno esitato a consigliarle di darci nuovamente un taglio. Dal suo canto Ambra ha lasciato spazio al mistero sulla questione, visto che ha accompagnato l'immagine alla didascalia "Chissà…?". Starà pensando di nuovo a un cambio look super drastico?