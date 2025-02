video suggerito

Amadeus e Giovanna Civitillo da Sanremo a C'è Posta per Te: insieme sul palco con le giacche coordinate Amadeus e Giovanna Civitillo sono tornati insieme in tv a pochi giorni dal "nuovo" Sanremo di Carlo Conti. Sono gli ospiti speciali della quarta puntata di C'è Posta per Te, sul cui palco hanno indossato delle scintillanti giacche coordinate.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 8 febbraio 2025, va in onda una nuova puntata di C'è Posta per Te, il people show condotto da Maria De Filippi che ormai da anni intrattiene il pubblico di Canale 5 durante il weekend. Come da tradizione, la "padrona di casa" in studio ospita non solo i protagonisti delle storie raccontate ma anche degli invitati speciali, chiamati a fare delle sorprese super emozionanti. Se nelle scorse settimane a salire sul palco erano state "vecchie conoscenze" della presentatrice, da Stefano De Martino ad Annalisa, questa volta è stato il turno di una coppia molto nota e amata: Amadeus e Giovanna Civitillo. Tornati in tv a pochi giorni dall'inizio del Sanremo di Carlo Conti, ne hanno approfittato per vestirsi in coordinato.

Amadeus e Giovanna Civitillo tornano in tv a pochi giorni da Sanremo

Amadeus e Giovanna Civitillo sono tornati insieme in tv a un anno esatto da Sanremo 2024 che li ha visti grandi protagonisti. Che si tratti di una pura coincidenza o di un "piano di marketing" finemente programmato dagli autori di C'è Posta per Te, la cosa certa è che l'apparizione pubblica della coppia è andata in scena con un tempismo perfetto, ovvero a pochi giorni dall'inizio del nuovo Festival targato Carlo Conti. Naturalmente i due non potevano che approfittarne per lasciar trionfare l'eleganza, rimanendo fedeli allo stile fatto di lustrini e scintillii che tanto amano (e che ha contraddistinto tutte le loro esperienze al teatro Ariston).

Amadeus e Giovanna Civitillo a C'è Posta per Te

Chi ha firmato le giacche scintillanti di Amadeus e Giovanna Civitillo

Per l'ospitata a C'è Posta per Te Amadeus e Giovanna Civitillo si sono vestiti in coordinato sfoggiando dei look firmati Gai Mattiolo, stilista particolarmente caro all'ex conduttore del Festival (è stato lui a curare sempre tutto il suo armadio sanremese). Entrambi hanno abbinato pantaloni e camicia/top total black, aggiungendo un tocco di originalità con la giacca. Amadeus ha optato per un modello monopetto in raso blu notte con revers a contrasto in raso nero e dei micro cristalli dark sul davanti, mentre Giovanna ha preferito un blazer a fondo bianco decorato all-over con uno scintillante ricamo a rombi neri. In quanti sentiranno la loro mancanza al prossimo Sanremo?

Amadeus e Giovanna Civitillo in Gai Mattiolo