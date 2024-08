Alma Cooper è la nuova Miss USA: la precedente reginetta si era dimessa denunciando bullismo e molestie

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Gli Stati Uniti hanno la loro nuova reginetta di bellezza. Alma Cooper domenica è stata eletta Miss USA, nel corso di una serata presentata da Garcelle Beauvais e Keltie Knight, che ha visto il concorso tornare in California per la prima volta dal 2007. La novità di questa edizione stata l'eliminazione della restrizione legata all'età, che vietava alle over 28 di partecipare. Difatti stavolta in gara c'era anche la 41enne Kristina Johnson dall'Arizona. Connor Perry dal Kentucky e Danika Christopherson dell'Oklahoma sono state nominate rispettivamente prima e seconda classificate.

Chi è Alma Cooper

Alma Cooper, ufficiale dell'esercito americano del Michigan, ha 22 anni e possiede un Master in Data Science conseguito alla Stanford University. Il titolo di Miss USA le consentirà di gareggiare a Miss Universo 2024, in Messico. L'ha spuntata su ben 51 finaliste, ridotte prima a 20 in base ai punteggi dei giudici attribuiti nella competizione preliminare di sabato e poi a 10, dopo la sfilata in costume da bagno e abito da sera. Alle ultime cinque è stata poi posta la stessa domanda, per valutare la risposta: "Come possiamo colmare il divario tra culture diverse e promuovere la comprensione e il rispetto?".

"Come figlia di un lavoratore migrante, orgogliosa donna afro latina e ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti, sto vivendo il sogno americano – ha detto orgogliosa durante la finale di domenica – Se c'è qualcosa che la mia vita e mia madre mi hanno insegnato, è che le circostanze non definiscono mai il tuo destino: puoi rendere il successo accessibile attraverso l'eccellenza esigente". A consegnarle la corona è stata la precedente detentrice del titolo, Savannah Gankiewiczì. Alma Cooper è la terza persona a detenere il titolo di Miss USA quest'anno. Prima di lei, la precedente reginettaha presentato ufficialmente le dimissioni. Noelia Voigt dello Utah ha rinunciato inaspettatamente al titolo a maggio, poco dopo la vittoria. A quel punto la corona è passata provvisoriamente alla hawaiana Savannah Gankiewiczì.

La bufera intorno al concorso Miss USA

È stato un anno turbolento per il concorso e per i suoi organizzatori, finiti al centro di una pesante bufera mediatica che ne ha minacciato la credibilità. Ci sono stati ben due episodi gravi: prima le dimissioni a sorpresa di Noelia Voigt e poi, appena pochi giorni dopo, quelle di UmaSofia Srivastava del New Jersey, all'epoca Miss Teen USA in carica. Quest'ultimo è il concorso parallelo, degli stessi organizzatori, ma rivolto a concorrenti di età compresa tra 14 e 19 anni. La prima ha attribuito il suo dietrofront a motivi di salute mentale, ha spiegato di voler tutelare se stessa, di volersi proteggere da un ambiente tossico di cui non ha esplicitamente voluto (o potuto) parlare. Ha scritto un lungo messaggio sui social, dove la prima lettera delle prime 11 frasi formava la scritta "Mi hanno messa a tacere", scatenando voci di un possibile rigido accordo di non divulgazione tra le parti che le avrebbe impedito di dire di più sulla sua drastica scelta. In seguito CNN è riuscita a ottenere la sua lettera di dimissioni, in cui denunciava "cattiva gestione, bullismo e molestie". Voigt ha anche affermato di essere stata molestata sessualmente durante un'apparizione pubblica a causa dell'incapacità dell'organizzazione di Miss USA di fornire adeguata protezione.

Di contro Srivastava ha invece attribuito le sue dimissioni a uno scontro di "valori personali" con l'organizzazione di Miss USA. Sua madre Barbara, intervistata su Good Morning America, ha affermato che le reginette di bellezza erano state "maltrattate, abusate, bullizzate e messe all'angolo" e che "il lavoro dei loro sogni si è rivelato un incubo. Non potevamo continuare con questa farsa. Le ragazze hanno deciso di farsi da parte e rinunciare al sogno di una vita". Pochi giorni fa, prima di Miss USA, è stata incoronata anche la nuova Miss Teen USA: è Addie Carver del Mississippi, un'insegnante di danza, cheerleader e coreografa. Per conquistare i giudici ha parlato proprio di salute mentale dei giovani, raccontando delle sue lotte personali dopo la morte del padre.

La presidente di Miss USA Laylah Rose ha rilasciato una dichiarazione alla fine di maggio, riportata dal Los Angeles Times, in cui ha smentito ogni accusa: "Le accuse di molestie sessuali, ambiente tossico e bullismo non sono vere. Per essere chiari, tale comportamento non è accettato e possiamo assicurarvi che se tale comportamento dovesse mai verificarsi, prenderemmo misure immediate per proteggere il nostro detentore del titolo e forniremo accesso alle risorse appropriate".