Miss America 2025 è Abbie Stockard: porta a casa la corona e un premio di 50 mila euro Abbie Sotckard è Miss America 2025: la corona di quest'anno va alla studentessa dell'Alabama.

A cura di Giusy Dente

Miss America 2025

La studentessa 22enne e cheerleader Abbie Stockard ha conquistato la corona di Miss America 2025 sbaragliando la concorrenza e imponendosi sulle altre 51 candidate, una per ogni stato degli USA. A giugno era stata eletta Miss Alabama, titolo che le aveva permesso di accedere alla competizione nazionale. La finale di questa 97esima edizione si è svolta a Orlando (Florida), presso il Walt Disney Theater di Orlando. Secondo posto per Annette Addo-Yobo, Miss Texas; sul podio anche la rappresentante del Tennessee. Miss Florida e Miss Ohio tra le prime cinque.

Chio è Miss America 2025

Madison Marsh, la detentrice del titolo 2024, ha passato la corona a Abbie Stockard: Miss America 2025 porta a casa anche un premio di 50 mila dollari (circa 50 mila euro) e il titolo di Ambasciatrice globale per Miss America Opportunity. Le 11 finaliste si sono sfidate a colpi di coreografie e sfilate in passerelle, sotto gli occhi della giuria, che ha valutato ogni esibizione e ha assegnato la vittoria a Abbie Stockard. Le aspiranti reginette si sono sottoposte anche a una sessione di domande di cultura generale, una serie di tematiche assegnate casualmente.

Abbie Stockard

Alla 22enne è capitato un quesito sulla disoccupazione. In un video trasmesso durante la serata di premiazione, la Miss ha affermato di essere stata ispirata da sua madre, instancabile lavoratrice e dalla sua migliore amica, che soffre di fibrosi cistica. Non a caso, come iniziativa di beneficenza per il concorso, Abbie Stockard ha raccolto fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica. Attualmente è una studentessa di Infermieristica e cheerleader per l'università di Auburn: sogna di specializzarsi in Pediatria. È fidanzata con un giocatore NBA: Walker Kessler degli Utah Jazz. Ha un fratello gemello e una sorella minore, Bradley e Lilly.

Miss America 2025 e Miss America Teen 2025

Fondato nel 1921, il concorso Miss America per decenni è stato un evento di punta delle emittenti televisive, trasmesso sulle principali reti NBC e ABC. Poi il calo drastico degli spettatori ha costretto a un cambiamento epocale. Prima il servizio di streaming della NBC Peacock ha trasmesso la competizione nel 2022, quest'anno si è passati a una diretta su Youtube. Il concorso prevede anche una competizione per adolescenti: Peyton Bolling dell'Arkansas è stata incoronata Miss America Teen 2025.