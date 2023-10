Alessia Marcuzzi torna in tv a Stasera c’è Cattelan: in total white si ribella alla moda stagionale Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Stasera c’è Cattelan e tra gli ospiti c’era anche Alessia Marcuzzi, tornata in tv a pochi giorni dall’inizio di Boomerissima 2. Per l’occasione si è ribellata alle mode di stagione, apparendo chic in total white.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo di Stasera c'è Cattelan, il programma presentato da Alessandro Cattelan tornato con una seconda stagione su Rai 2. Le puntate vanno in onda sia il martedì che il mercoledì (sempre in seconda serata) e vedono il conduttore intervistare con ironia diversi volti noti dello spettacolo, dalle star del cinema alle popstar del momento. Se l'altro ieri era stato lui ad attirare le attenzioni del pubblico con un nuovo taglio di capelli rasato realizzato da Arisa, nell'appuntamento di ieri tutti gli occhi sono stati puntati su Alessia Marcuzzi: ecco cosa ha indossato per il ritorno in tv a poche settimane dall'inizio di Boomerissima.

Alessia Marcuzzi sceglie il bianco per l'autunno

Era dalla fine della prima stagione di Boomerissima che Alessia Marcuzzi non appariva in tv ma, alla vigilia del ritorno del suo programma (che ripartirà martedì 31 ottobre), ha deciso di mostrarsi di nuovo di fronte i riflettori.

Alessia Marcuzzi in total white

Ha partecipato alla puntata del mercoledì notte di Stasera c'è Cattelan e per l'occasione ha rivelato la sua innata simpatia tra ingressi "atletici" e inediti aneddoti sulla sua carriera, primo tra tutti quello su Mariah Carey che non l'ha voluta sul palco prima dell'esibizione. Al di là dell'intervista, ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stato il look di Alessia, meravigliosa in total white. Con la sua scelta di stile ha sdoganato uno dei tabù che da sempre "affliggono" il mondo della moda: i look bianchi non sono più una prerogativa esclusivamente estiva.

Alessia Marcuzzi a Stasera c’è Cattelan

Il look candido di Alessia Marcuzzi

Per il ritorno in tv Alessia Marcuzzi ha puntato tutto sul bianco panna, sfoggiando un outfit glamour e chic. Ha abbinato una pencil skirt a vita altissima e con un maxi spacco sul davanti a un maglioncino in tinta oversize e con lo scollo a V, lo ha portato all'interno della gonna, così da mettere in risalto il punto vita. A completare il tutto non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps in camoscio panna. Gambe chilometriche in vista, capelli sciolti e leggermente ondulati e un velo di rossetto rosso sulle labbra: Alessia è prontissima per dare il via a una nuova avventura su Rai 2.