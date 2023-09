Mia Facchinetti compie 12 anni: mamma Alessia Marcuzzi le regala una festa total pink Mia Facchinetti ha compiuto 12 anni qualche giorno fa ma solo ieri mamma Alessia Marcuzzi ha organizzato per lei una maxi festa all’insegna del total pink: ecco tutti i dettagli.

Ieri è stata una serata speciale per Mia Facchinetti, la figlia nata dalla relazione tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti: qualche giorno fa ha compiuto 12 anni e come regalo ha ricevuto un maxi party in un noto locale romano. Sebbene sia ancora troppo piccola per avere un profilo social tutto suo, è finita lo stesso su Instagram. Sia la mamma che il papà l'hanno infatti celebrata condividendo sia le sue foto da piccola che tutti i dolci auguri condivisi dalle persone care. Solo ieri, però, hanno creato un evento ad hoc festeggiarla al meglio. Festoni, luci al led col suo nome, una pista da ballo illuminata: tutto era all'insegna del total pink.

Il birthday party di Mia Facchinetti

Per il party di compleanno di Mia la mamma Alessia Marcuzzi ha riservato uno dei locali più esclusivi di Roma, Profumo Spazio Sensoriale. Per l'occasione le diverse sale sono state allestite con palloncini metallici, festoni, luci a led che riproducevano il nome della ragazzina e una enorme pista da ballo illuminata in stile Just Dance.

Il locale Profumo

Non è mancata la postazione per il dj e un angolo dedicato ai drink analcolici e variopinti pensati appositamente per i giovanissimi invitati. Tra balli scatenati, brindisi e foto "instagrammabili", la neo-12enne non sarebbe potuta essere più soddisfatta.

L’angolo dei drink

Il look di Mia per il party di compleanno

Alessia Marcuzzi era naturalmente tra gli invitati alla festa di Mia ma ha preferito non mostrarsi, dedicando tutte le sue Stories alla figlia. Cosa ha indossato per il gran giorno? Nulla di sofisticato o di principesco, la 12enne è rimasta fedele al suo stile casual con un minidress nero, per la precisione un modello a tubino con maniche corte e scollatura tonda, abbinato a un paio di sneakers bianche della Nike. Capelli biondissimi tenuti sciolti e ondulati, braccialetti colorati ai polsi e drink analcolico tra le mani: la secondogenita di Alessia sta crescendo e giorno dopo giorno le somiglia sempre di più. Da grande seguirà le orme dei genitori nello spettacolo?