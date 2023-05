Alessandra Mele, chi è l’italiana all’Eurovision che ruba la scena col body da supereroina Voce potente e look originale: Alessandra Mele è l’italiana in gara all’Eurovision per la Norvegia. La cantante si è imposta come una vera “Queen of Kings”.

A cura di Giusy Dente

Non è Marco Mengoni, l'unico italiano in gara all'Eurovision Song Contest 2023. Il cantante partecipa alla gara come rappresentante dell'Italia, in quanto vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Il primo posto col brano Due vite gli è valso come pass per la kermesse europea, a cui ha già partecipato nel 2013 classificandosi settimo con L'essenziale. Oltre a lui c'è anche l'italiana Alessandra Mele, che però sul palco sta rappresentando la Norvegia.

Alessandra Mele all'Eurovision per la Norvegia

Alessandra Mele partecipa all'Eurovision Song Contest 2023 rappresentando la Norvegia, dove vive con la famiglia. La cantante però è metà norvegese e metà italiana, nata in provincia di Savona. Ha cominciato prestissimo ad appassionarsi alla musica e a prendere lezioni.

A soli 6 anni ha vinto un concorso canoro e da quel momento ha sempre avuto ben chiaro quale strada seguire. La sua presenza all'Eurovision ha incuriosito molto il pubblico della gara e il suo brano si è imposto come uno dei più ascoltati. Queen of kings, un inno all'amore verso se stessi e all'autodeterminazione femminile, ha già raggiunto milioni di ascolti sulle principali piattaforme di streaming musicali.

Ne ha realizzato anche una versione in italiano, dedicata a tutte le "regine dei re". Proprio in Italia farà tappa col suo tour europeo: canterà il 6 febbraio 2024 a Santeria Toscana 31 di Milano. La finale dell'Eurovision si terrà sabato 13 maggio, quando il pubblico potrà nuovamente vedere esibirsi Alessandra Mele.

Alla semifinale ha catalizzato l'attenzione anche con un look originale, quasi da supereroe: un body di velluto verde con dettagli a contrasto dorati, maniche ad aletta, corpetto metallico, alettoni sui fianchi, abbinato a calze a rete scure, stivaletti col tacco e immancabile coroncina con tanto di mantello.