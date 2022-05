Alessandra Mastronardi cambia look: lancia il caschetto retrò con le punte all’insù Alessandra Mastronardi ha cambiato look per la primavera. È tornata al suo tanto amato caschetto lungo ma lo ha declinato in un’adorabile versione retrò: ecco come si è mostrata sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Sono ormai lontani i tempi in cui Alessandra Mastronardi ricopriva i panni di Eva ne I Cesaroni, ora l'attrice è cresciuta ed è diventata una star di fama internazionale, nonché un'indiscussa icona di stile capace di lanciare mode e tendenze a ogni apparizione pubblica. Sui social non è molto attiva, preferisce mantenere i dettagli della sua quotidianità privati, ma di tanto in tanto torna in contatto con i followers con degli scatti all'insegna del glamour. È proprio quanto ha fatto di recente: con alcune adorabili foto in bianco e nero la diva italiana ha rivelato il suo nuovo hair look dall'animo retrò.

Alessandra Mastronardi con il long bob retrò

L'avevamo lasciata in versione sauvage e con i capelli lunghi nel remake del film Altrimenti ci arrabbiamo e oggi ritroviamo Alessandra Mastronardi in una versione tutta nuova. Sui social ha rivelato un look inedito e dall'animo retrò. Si è tagliata i capelli, ritornando a uno dei suoi tagli preferiti, il caschetto lungo fino alle spalle. La cosa particolare è che lo ha declinato in una variante vintage, ovvero con le punte all'insù e una maxi frangia portata laterale come un ciuffo. Complici gli occhiali da sole da diva d'altri tempi e lo scatto in bianco e nero, l'attrice sembra essere uscita da un'altra epoca.

Alessandra Mastronardi con il look dall’animo vintage

Il look dall'animo vintage di Alessandra Mastronardi

Cosa ha indossato Alessandra per rivelare il suo nuovo hair look? Un outfit in pieno stile "dopoguerra". Ha infatti sfoggiato un completo con giacca over portata sulle spalle, modello doppiopetto che sembra essere maschile, camicia a maxi costine e una gonna a pieghe a vita altissima e con un enorme fiocco intorno al busto. L'attrice è apparsa sorridente e di entusiasta, dando prova di essere prontissima per l'arrivo della bella stagione. In quanti prenderanno ispirazione dal suo stile dall'animo retrò per la primavera?