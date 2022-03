Alessandra Mastronardi irriconoscibile sul set: la trasformazione nel film Altrimenti ci arrabbiamo Alessandra Mastronardi è tra le protagoniste di Altrimenti ci arrabbiamo, il film ispirato alla commedia cult con Bud Spencer e Terence Hill. Sul set appare decisamente trasformata in un’insolita versione country e rock che la rende irriconoscibile: ecco le foto che mostrano il cambiamento.

A cura di Valeria Paglionico

Il 23 marzo arriva al cinema Altrimenti ci arrabbiamo, il film diretto dagli YouNuts! ispirato alla commedia cult degli anni '70 con la leggendaria coppia Bud Spencer e Terence Hill. A sostituirli c'è un cast di attori amatissimi dal pubblico italiano: Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Alessandra Mastronardi e Christian De Sica. Ad attirare tutti i riflettori su di sé è soprattutto l'ex Eva de I Cesaroni, apparsa in un'inedita versione rock e country. L'attrice ha detto addio agli abiti bon-ton e ai look eleganti, preferendo qualcosa di più audace e aggressivo: ecco le foto che mostrano la sua trasformazione sul set.

Il look di Alessandra Mastronardi in Altrimenti ci arrabbiamo

Sono lontani i tempi in cui Alessandra Mastronardi ricopriva i panni di Eva, la classica "ragazza della porta accanto" de I Cesaroni: oggi è un'icona di bellezza e di stile a livello internazionale ed è capace di incantare tutti con la sua eleganza ogni volta che partecipa a un evento pubblico. Nel film Altrimenti ci arrabbiamo, però, ha cambiato registro e si è trasformata in una vera e propria guerriera. Cosa ha sfoggiato sul set? Niente abiti da sera, gonne principesche e tacchi, nella pellicola appare super aggressive con pantaloni di pelle aderenti, corsetto total black e stivali con le frange in pieno stile country.

Alessandra Mastronardi sul set di Altrimenti ci arrabbiamo

Alessandra Mastronardi con l'acconciatura rock

A fare la differenza nel look della Mastronardi è stata anche l'acconciatura. Siamo sempre stati abituati a vederla con i capelli sciolti e ondulati, mentre questa volta ha preferito un mezzo raccolto tutt'altro che bon-ton. Il motivo? Lo ha decorato con una sorta di "rasta gioiello" al lato della nuca. Insomma, Alessandra non è perfetta solo quando ricopre i panni di icone fashion, è impeccabile anche nel momento in cui si trasforma in guerriere dall'animo rock e ribelle. A questo punto, dunque, non resta che aspettare l'uscita del film ispirato al cult degli anni '70 per ammirarla in questa nuova versione.