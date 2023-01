Alessandra Celentano da giovane in abito da sposa: la prof di Amici è raggiante nella vecchia foto In quanti sanno che Alessandra Celentano alle sue spalle ha un matrimonio finito? Spulciando il suo profilo social si scova una vecchia foto in abito da sposa: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Alessandra Celentano è tra le protagoniste più amate di Amici di Maria De Filippi e, nonostante gli anni che passano, continua a ricoprire il ruolo di professoressa in modo impeccabile. È diventata famosa per il suo carattere severo ed esigente, tanto da essere tra le più temute del noto talent show, dove non perde occasione per sparare a zero contro gli allievi che a suo avviso non sono fatti per il mondo della danza. Sul palco di Canale 5 siamo sempre stati abituati a vederla in abiti eleganti e rigorosi, dai tailleur classici ai completi oversize, ma in quanti sanno com'era da giovane? A soddisfare le curiosità dei fan è stata proprio lei, che sui social ha rispolverato una vecchia foto in abito da sposa.

Il matrimonio finito di Alessandra Celentano

Di recente Alessandra Celentano è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo e ha rivelato di avere alle spalle un matrimonio ormai finito. Ha pronunciato il fatidico sì a 40 anni, in un momento in cui non avrebbe mai pensato di sposarsi (e dunque neppure di separarsi). Dal 2007 al 2012 è stata legata ad Angelo Tramentozzi ma purtroppo il rapporto è arrivato al capolinea a causa di un figlio che non è mai arrivato. Sui social, però, ha postato una foto in abito bianco: l'ex ballerina indossa un maxi dress bianco leggermente drappeggiato, ha la scollatura a barchetta, il bustier fasciante e una gonna pomposa. Capelli legati in uno chignon, trucco curato e sorriso stampato sulle labbra: la Celentano in versione bridal è assolutamente meravigliosa.

Alessandra Celentano, la foto in abito bianco

Nel vecchio scatto Alessandra posa al fianco della compianta Carla Fracci e appare radiosa in total white. Nella didascalia ha ricordato la ballerina dicendo: "Raccontare delle emozioni attraverso la propria danza è regalare un respiro d’arte ed i grandi artisti, come la Signora Fracci, non moriranno mai". Nessun riferimento al matrimonio, dunque non si esclude che quell'abito bianco fosse semplicemente un vestito di scena. La cosa certa è che la Celentano non ha perso il sorriso smagliante e la forma fisica che da sempre la contraddistinguono: in tv tornerà a parlare del suo matrimonio ancora una volta?