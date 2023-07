Alena Seredova in luna di miele tra bikini e occhiali da sole colorati Alena Seredova e Alessandro Nasi sono in luna di miele alle Seychelles. Con loro c’è la figlia Vivienne Charlotte e i due figli che la modella ha avuto dall’ex marito Gigi Buffon.

A cura di Giusy Dente

Come di tradizione, dopo il matrimonio anche i neo sposi Alena Seredova e Alessandro Nasi sono partiti per la luna di miele, la cosiddetta honey moon. Marito e moglie sono volati alle Seychelles, ma non soli soletti: con loro anche la famiglia. Ci sono infatti sia loro figlia Vivienne Charlotte che Louis Thomas e David Lee, i figli che la modella ha avuto dall'ex marito Gigi Buffon.

Alena Seredova e Alessandro Nasi, vita da sposini

Dopo 8 anni insieme e una figlia, Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati. Il rito civile si è svolto il 17 giugno a Noto, poi gli sposi e i loro ospiti si sono spostati per i festeggiamenti. Nell'arco della giornata la sposa ha sfoggiato quattro diversi look. Prima un abito bianco con spacco e scollatura, poi un vestito floreale romantico, poi uno scintillante con mantello e infine una creazione più sbarazzina, perfetta per la pista da ballo, impreziosita da piume.

Un ruolo speciale lo ha avuto la piccola Vivienne, che ha portato le fedi: era vestita in coordinato con la mamma, con lo stesso look floreale. I due figli di Buffon, invece, l'hanno accompagnata verso il sì, sotto l'arco allestito per il rito civile. Tutti e tre, dunque, non potevano mancare alla luna di miele, concepita come una grande festa di famiglia, un modo per celebrare l'amore e l'unita.

La luna di miele della famiglia alle Seychelles

La famiglia al completo si sta godendo le bellezze delle Seychelles tra momenti di relax e di svago, spiaggia bianca e mare cristallino. C'è tempo per le coccole e c'è tempo per tante attività, dai giochi sulla spiaggia alle passeggiate, dai giri in moto d'acqua al contatto con gli animali locali, dai castelli di sabbia al paddle.

Il viaggio è cominciato già da alcuni giorni e Alena Seredova sta portando con sé i follower, condividendo alcune istantanee della luna di miele. Da loro ha ricevuto tanto affetto nel giorno del matrimonio, la conferma di essere una donna molto apprezzata, che i fan portano nel cuore anche ora che è meno presente nel mondo dello spettacolo.