Al Hussein di Giordania e Rajwa al Saif si sposano: sarà il secondo Royal Wedding del 2023 Il 2023 è cominciato da pochi giorni ma già è chiaro che sarà ricco di emozioni. Al Hussein di Giordania, il primo di figlio del re Abd Allah II e della regina Rania di Giordania, ha annunciato che sposerà presto Rajwa Khaled Al-Saif, dando vita al secondo Royal Wedding dell’anno.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2023 è appena cominciato ma, nonostante ciò, sono già moltissimi gli eventi mondani e mediatici in programma. Nei prossimi mesi verranno celebrati diversi matrimoni da star, da quello di Cecilia Rodriguez a quello di Francesca Ferragni, anche se tra i più attesi non possono che esserci i Royal Wedding. Dopo Alexandra di Lussemburgo, anche un altro reale famosissimo in Europa ha annunciato che presto sposerà la compagna. Si tratta di Al Hussein di Giordania, il primo di figlio del re Abd Allah II e della regina Rania di Giordania, pronto a pronunciare il fatidico sì al fianco della fidanzata Rajwa Khaled Al-Saif. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle nozze reali alle porte.

Il figlio di Rania di Giordania annuncia il matrimonio

Al Hussein di Giordania e Rajwa Khaled Al-Saif non vedono l'ora di sposarsi. Hanno dato l'annuncio ufficiale del matrimonio il 31 dicembre 2022 con una nota ufficiale, nella quale si leggeva: "La Corte Reale hashemita estende le sue sincere congratulazioni alle loro Maestà in questa occasione, e augura a sua altezza reale e alla signorina Rajwa Khaled Al-Saif una vita di felicità". Come già ci si aspettava dalle indiscrezioni che circolavano sulla questione da mesi, la cerimonia verrà celebrata poco prima dell'estate, ovvero l'1 giugno 2023, dunque a meno di un anno dal fidanzamento ufficiale (avvenuto il 18 agosto 2022). Per il resto, però, non si conoscono altri dettagli, dunque bisognerà aspettare ancora qualche mese per capire come verrà organizzato il Royal Wedding.

Rania di Giordania col figlio Al Hussein

Chi è Rajwa Khaled Al-Saif

Lui è l'erede al trono diretto di Giordana, lei è una designer imparentata alla casa reale saudita. Rajwa proviene infatti da una delle famiglie più influenti di Riyadh, ha studiato prima in Arabia Saudita, poi negli Stati Uniti, dove si è laureata in architettura all'Università di Syracuse. La regina Rania di Giordania non potrebbe essere più felice della scelta fatta dal figlio, tanto da aver commentato l'annuncio del matrimonio con queste parole: "Ho pregato Allah, come ogni madre, di concederti il bene e di trovare la persona che ami, è arrivata Rajwa. Congratulazioni a mio figlio, il principe Al-Hussein, e alla nostra preziosa e dolce sposa Rajwa. Che Allah vi benedica e vi renda felici e completi, non credevo fosse possibile avere così tanta gioia nel mio cuore".