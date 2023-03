Adriana Volpe, le foto prima e dopo: com’è cambiata la conduttrice dagli esordi a oggi Adriana Volpe è tra i volti simbolo della tv italiana ma in quanti ricordano gli esordi della sua carriera? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dai primi anni 2000 a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Adriana Volpe è uno dei volti della tv italiana più amati dal pubblico, ha debuttato nel mondo dello spettacolo tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei 2000 e da allora non ha mai smesso di avere successo, distinguendosi sempre per simpatia e bellezza. Modella, conduttrice, opinionista, showgirl: ha sempre dato prova di essere un'artista eclettica e dai mille talenti ma in quanti ricordano com'era agli esordi? Ecco le foto che mostrano la sua trasformazione.

L'evoluzione di stile di Adriana Volpe

Oggi siamo abituati a vedere Adriana Volpe elegante e in forma al GF Vip ma di sicuro sono molti quelli che ricordano i suoi esordi in tv, quando negli anni '90 ha cominciato a lavorare come modella, valletta e attrice. La svolta è arrivata nel 1999 con "Mezzogiorno in famiglia", programma che ha condotto con vari partner fino al 2009. Col passare degli anni il suo stile non è cambiato molto, continua a osare con minigonne, spacchi vertiginosi e maxi scollature, anche se non disdegna i sinuosi abiti da sera. Il dettaglio a cui non rinuncia mai? I vertiginosi tacchi a spillo, capaci di aggiungere un tocco glamour a ogni look.

Adriana Volpe con i capelli platino nel 2014

Le foto di Adriana Volpe da giovane

Adriana Volpe non è cambiata in modo eccessivo dai primi anni di carriera a oggi: nonostante abbia superato i 40 anni continua a essere splendida e in forma.

Adriana Volpe nel 2001

Ha sempre portato i capelli biondissimi, anche se ha variato l'hair look con delle sfumature più o meno chiare, ma il suo punto forte è il corpo da urlo che l'ha sempre contraddistinta. Certo, col passare degli anni è diventata decisamente più matura e ha cominciato a fare i conti con qualche segno del tempo sul viso, ma non ha perso la bellezza solare e semplice che vanta fin dai primi anni di carriera.

Adriana Volpe nel 2003

Adriana Volpe oggi, la trasformazione dell'opinionista al Grande Fratello Vip

Adriana Volpe ha superato i 40 anni ed è diventata mamma di una bambina, Gisele, nata dal matrimonio con Roberto Parli, ma è ancora meravigliosa e sensuale. L'unico dettaglio che ha leggermente rivoluzionato col passare degli anni?

Adriana Volpe nel 2019

L'hair look, passando dal castano chiaro al platino in più di un'occasione. Grazie alle forme mozzafiato che si ritrova riesce a spaziare tra minidress, tubini aderenti, maxi scollature, osando spesso con delle scintillanti paillettes come ha fatto spesso al GF Vip (al quale ha partecipato sia come concorrente che come opinionista). Insomma, il tempo potrà anche passare ma la Volpe sembra non sentirne affatto il peso. Non è forse sempre splendida come nei primi anni di carriera?