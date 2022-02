Adele cambia stile: il nuovo look è total animalier e col cappotto da oltre 10mila euro Adele ha cambiato stile, lo ha fatto per partecipare all’NBA All Stars game a Cleveland in compagnia del fidanzato. Ha detto addio ai lunghi abiti da sera in total black, questa volta ha osato con un completo griffato total animalier.

A cura di Valeria Paglionico

Adele è tra le popstar più amate del momento: è tornata a dominare le classifiche con un nuovo album, ha vinto ben tre Brit Awards e ha rivoluzionato drasticamente la sua immagine dopo la separazione dal marito Simon Konecki. Insomma, ha dato il via a una nuova vita all'insegna del successo ma la cosa che in pochi sanno è che la trasformazione non è legata solo al dimagrimento ma anche allo stile. Complici i chili persi, la cantante non ha più paura di osare e lo ha dimostrato per l'ennesima volta durante la sua recente apparizione pubblica: ecco cosa ha indossato per assistere all'NBA All Stars game a Cleveland.

Adele segue il trend dei look total animalier

Lo scorso weekend Adele è apparsa tra gli spalti del palazzetto di Cleveland, in compagnia del fidanzato Rich Paul e dell'amica Mary J.Blige ha assistito a NBA finals, dando ancora una volta prova di aver scoperto la passione per il basket. Nonostante si trattasse di un evento sportivo informale, non ha rinunciato allo stile, proponendo un nuovo e audace look. Ha detto addio ai lunghi abiti da sera, alle maxi gonne di tulle e ai dettagli scintillanti, questa volta ha preferito seguire il trend del total animalier osando con un'appariscente stampa leopardata.

Il total look Alaïa

Quanto vale l'outfit leopardato di Adele

L'ultima volta che avevamo visto Adele in pubblico era ai Brit Awards, ai quali aveva sfoggiato diversi e sofisticati vestiti di Alta Moda e un preziosissimo anello di diamanti. Ora ha lasciato libero sfogo alla sua creatività con un look leopardato. Si è affidata alla Maison Alaïa, abbinando un cappotto in cavallino a un abito di maglia a collo alto, entrambi decorati con una stampa animalier sui toni del nero e grigio. I due capi fanno parte della collezione Primavera/Estate 2022 e sono tutt'altro che economici: il primo sul web viene venduto a 9.940 sterline (quasi 12.000 euro), il secondo a 2.050 sterline (oltre 2.400 euro). A completare il tutto non sono mancati i tacchi alti e le calze coprenti, per la precisione un modello firmato Wolford. In quante prenderanno ispirazione dalla popstar per aggiungere un tocco audace e glamour alla loro primavera?