Addio all’iconica borsa blu di Ikea: come potrebbe essere la nuova shopping bag del brand

Chi a casa non possiede almeno una busta blu di Ikea? Funzionale, pratica e soprattutto super capiente: negli anni la nota shopping bag ha conquistato tutti ed è diventata iconica, tanto da aver addirittura ispirato le grandi Maison di moda, che ne hanno proposto delle versioni rivisitate e di lusso. Viene comunemente utilizzata per fare spese, per riporre il bucato o per fare traslochi ma quest'anno le si dovrà dire addio. Il colosso svedese di mobili componibili e low-cost ha annunciato che la leggendaria borsa non verrà più prodotta: ecco quand'è che non sarà più disponibile negli store e come verrà sostituita.

La storia della Frakta bag

Si chiama Frakta ed è la classica borsa blu di Ikea che ha letteralmente fatto storia negli ultimi decenni. Nacque negli anni '60 per trasportare gli acquisti fatti in store, venne ideata dal fondatore del marchio Ingvar Kamprad e dal suo assistente Sten Lundén, il cui obiettivo era dare vita a una bag davvero grande, capace di invogliare i clienti a fare più acquisti possibili. Alla fine, dopo precise analisi condotte sui prodotti firmati Ikea, si raggiunse la misura ideale: la Frakta doveva reggere un peso di circa 50 kg. Inizialmente era gialla e poteva essere utilizzata sia tra i corridoi del negozio che per portare gli acquisti a casa. In poco tempo divenne una sorta di status symbol, un modo per dimostrare che si era stati in un negozio Ikea (fino a poco più di un decennio fa ne erano pochissimi). L'unico piccolo inconveniente? Non si riuscivano a differenziare le bag pagate da quelle usate solo per fare spese. È proprio per questo che venne realizzata una nuova versione blu, quella che ancora oggi utilizziamo quotidianamente.

Frakta bag

La nuova shopping bag di Ikea

Sebbene la borsa blu di Ikea abbia letteralmente segnato un'epoca, il brand ha deciso di mandarla fuori produzione: a partire dal prossimo aprile non sarà più disponibile negli store di tutta Europa. La shopping bag, però, non scomparirà del tutto, semplicemente verrà proposta in una versione aggiornata (come specificato da Fredrik Norrlid, addetto stampa di Ikea). Al momento, però, non si sa nulla sul modello "sostitutivo", l'unica cosa certa è che potrebbe rivelarsi ancora una volta un oggetto iconico, riconoscibile e unico nel suo genere. Di sicuro manterrà intatte le sue dimensioni e il suo design super resistente, mentre per quanto riguarda il colore probabilmente rimarrà fedele al giallo e al blu, le nuance simbolo del marchio (e della bandiera della Svezia). In quanti non vedono l'ora di sfoggiare l'inedita shopping bag?