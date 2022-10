È morta Franca Fendi: insieme alle sorelle ha guidato la casa di moda romana Nata nel 1935, Franca era la terza di cinque sorelle: aveva raccontato la storia della famiglia e della casa di moda in un libro.

A cura di Beatrice Manca

Lutto nel mondo della moda: è morta Franca Fendi, la terza delle cinque sorelle dell'omonima casa di moda romana. Franca Fendi è scomparsa nella notte, all'età di 87 anni, nella sua casa alla Camilluccia, dopo un improvviso malore. Vano l'intervento dei soccorsi.

Terza delle cinque sorelle Fendi, Franca ha gestito l'omonima casa di moda, traghettandola nell'olimpo internazionale del lusso. La Maison Fendi, fondata da Edoardo e Adele Fendi, da marchio di pelletteria e pellicce è diventata uno dei marchi più desiderati della moda, conquistando star a ogni latitudine. Alla guida c'erano cinque donne: Paola, Anna, Franca, Carla (scomparsa nel 2017) e Alda.

Franca Fendi era nata nel 1935 a Roma, nella stessa casa in cui è morta: da bambina giocava con le sue sorelle nella bottega di via del Plebiscito, dove la madre serviva le clienti e insegnava loro il valore della tradizione e della famiglia. Cinque donne, cinque come le dita di una mano: dal 1946 in poi hanno preso tutte le decisioni insieme, rendendo Fendi la potenza che conosciamo oggi.

Franca Fendi aveva raccontato la storia della famiglia e l'epopea nel mondo del lusso in un libro, Sei con me, in cui ricordava la lunga e appassionata storia d'amore con il marito Luigi Formilli, il legame stretto con le sorelle e l'ascesa al successo del marchio, anche grazie alla collaborazione con lo stilista Karl Lagerfeld. Oggi Fendi fa parte del colosso del lusso LVMH, ma la direzione creativa dell'azienda è ancora nelle mani della famiglia: la stilista Silvia Venturini Fendi (figlia di Anna Fendi) rappresenta la terza generazione della saga familiare al femminile.