Watkin’s Tower: la storia di quando Londra voleva costruire la sua Tour Eiffel Quando fu costruita la Tour Eiffel gli inglesi volevano realizzare una torre di ferro che la superasse in altezza. Vi raccontiamo come è andata a finire.

Clara Salzano

Il masterplan del Wembley_Park con la Watkin’s Tower voluta da Watkin per Londra

La rivalità tra inglesi e francesi è già storia. Forse però non tutti sanno che c'è stato un tempo in cui Londra voleva costruire la propria Tour Eiffel. Era il 1889 quando l'ingegnere Eiffel presentò la sua torre di ferro da record all'Esposizione Universale di Parigi. Così nel 1890 Sir Edward Watkin, membro del parlamento britannico, lanciò un concorso per costruire una torre di ferro ancora più alta della Tour Eiffel: "Tutto ciò che Parigi può fare, Londra può farla meglio!".

Il disegno della Watkin’s Tower a sinistra e la Tour Eiffel a destra.

Quando fu inaugurata la Tour Eiffel era la torre più alta del mondo con i suoi 324 metri di altezza. L'idea di Sir Edward Watkin era quella di costruire una torre di ferro più alta ancora, di 358 metri di altezza per superare in meglio il record dei parigini. Il parlamentare britannico contattò anche l'ingegnere Gustave Eiffel per realizzare l'ambizioso progetto. Tuttavia l'inventore della Tour Eiffel declinò l'invito per patriottismo. Così fu indetto un concorso a cui partecipare 68 progetti: alcuni piuttosto originali ma irrealizzabili altri fattibili, seppur molti somiglianti alla Tour Eiffel, come proprio il progetto vincitore.

Il cantiere della Watkin’s Tower

I lavori della Tour Eiffel inglese, chiamata Watkin's Tower dal nome del promotore, iniziarono nel 1893. Il sito di progetto prescelto fu l'area dove ora sorge il Wembley Stadium, a Wembley, non lontano da Londra, dove arrivavano i nuovi collegamenti metropolitani. La torre doveva servire appunto da pretesto per far prendere agli inglesi la nuova linea di trasporto verso Wembley. Ben presto, a causa di una mancanza di fondi e problemi nella costruzione, i lavori furono interrotti tanto che si parlò di Watkin's Folly. La torre inglese sarebbe dovuta essere 358 metri ma quando nel 1907, furono raggiunti i 47 metri di altezza, i lavori furono interrotti, la Watkin's Tower non fu mai completata e le sue fondamenta distrutte. Nel 1923, sulla stessa area fu costruito il Wembley Stadium, rinnovato poi nel 2007, che oggi è uno degli stadi più famosi del mondo.

