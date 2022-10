Ville di lusso nei cieli: i 5 jet privati più costosi al mondo Quanto costano i jet privati più esclusivi al mondo? Dal magnate russo al principe saudita, l’aereo personale è un vero status symbol.

A cura di Clara Salzano

L’aereo privato del principe saudita Alwaleed bin Talal

Spostarsi in città senza considerare il traffico delle auto o da un paese all'altro senza sottostare agli orari dei voli ma semplicemente ogni volta che lo si desidera è un sogno che molti vorrebbero realizzare ma che solo in pochi possono vantare. Parliamo di magnati russi, principi sauditi, celebrità e qualche altro milionario del mondo, proprietari di alcuni degli aerei privati più esclusivi al mondo. Scopriamo quanto costano le loro ville di lusso nei cieli del mondo.

Il Boeing di Roman Abramovich

Roman Abramovich, l'uomo d'affari russo Roman Abramovich, possiede il quinto jet privato più costoso al mondo. Si tratta del Boeing 767-33A ER che può portare in giro nel cielo anche una squadra di calcio, come quella del Chelsea di proprietà del magnate russo. L'aereo di lusso è dotato di una sala da pranzo per trenta persone, arredi in legno e oro e accessori firmati Hermes. l costo per questo Boeing 767 è di 170 milioni di dollari.

Il jet di Roman Abramovich

L'aereo privato del Sultano del Brunei

Il Sultano del Brunei è uno degli uomini più ricchi del mondo e non sorprende che il suo aereo privato sia tra i più esclusivi.. Si tratta de Boeing 747-430 con interni di cristallo e oro massiccio. Il sultano spesso pilota lui stesso l'aereo che ha un costo di 323 milioni di dollari. Il Boeing 747-430 fa parte di una vera e propria flotta di aerei di proprietà del Sultano del Brunei che comprende anche un Airbus 340 e sei piccoli jet.

Il Boeing 747–430 del Sultano del Brunei

Il jet di Joseph Lau, il magnate di Hong Kong

Joseph Lau è un magnate immobiliare di Hong Kong, tra i più ricchi uomini al mondo. È di sua proprietà un Boeing 747-8 VIP del valore di 367 milioni di dollari. Il velivolo si sviluppa su due livelli e su una superficie di 445 metri quadrati collegati da una scala a chiocciola. L'aereo, personalizzato dallo stesso Lau, comprende diverse camere per gli ospiti, un bar, una palestra e un ufficio per lavorare anche in volo.

L’aereo di Joseph Lau

L'Airbus A340-300 dell'oligarca Alisher Usmanov

Vladimir Putin, si sa, è circondato da un gruppo di oligarchi russi che non sono solo tra gli uomini più potenti della Russia ma anche tra i più ricchi. Tra questi c'è Alisher Usmanov che possiede il più grande jet privato della Russia, più grande anche di quello del Presidente russo. Si tratta di un Airbus A340-300, dotato di sala da pranzo lussuosa, diversi salotti e camere da letto con bagno. Costa 400 milioni di dollari.

L’Airbus A340–300 di Alisher Usmanov

Il jet privato più costoso del mondo

Il principe saudita Alwaleed bin Talal possiede un Airbus A380 che è l'aereo privato più costoso al mondo con un prezzo che supera i 500 milioni di dollari. L'aereo, caratterizzato da un trono centrale per il principe, comprende una sala da concerto, un bagno turco, un garage per auto, una stalla per cavalli e cammelli e c'è persino una sala per la preghiera che ruota per seguire la Mecca sempre.

Il jet di Alwaleed bin Talal