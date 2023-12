Svelato il tema del Fuorisalone 2024: a Milano andrà in scena “Materia Natura” La settimana dedicata al design animerà la città dal 16 al 21 aprile 2024 e promuoverà il dialogo e le idee sul futuro della sostenibilità.

A cura di Annachiara Gaggino

L'installazione all'Orto Botanico di Brera all'edizione del 2021

Svelato il tema del Fuorisalone 2024. L'edizione di quest'anno indagherà la tematica "Materia Natura", esplorando la connessione tra queste due parole mettendo in evidenza la sostenibilità come guida e valore fondamentale nella creazione e nella progettazione. In scena dal 16 al 21 aprile 2024 la settimana dedicata al design animerà le strade di Milano, in concomitanza con il Salone del Mobile che si terrà negli spazi di Rho Fiera. Il progetto di quest'anno prosegue nell'evoluzione di temi già affrontanti in edizioni precedenti, come "Forme dell'Abitare", "Tra Spazio e Tempo" e "Laboratorio Futuro", tracciando un percorso a sostegno della cultura e del progetto consapevole.

Perché è stato scelto il tema "Materia Natura"

Sarà l'occasione per capire come la natura può ispirare ed essere parte della progettazione, in linea con il concetto di un futuro più sostenibile. Se il termine "natura" rappresenta quello che è un richiamo alle problematiche più importanti, legati al cambiamento climatico e alla sostenibilità, ed evidenzia la necessità di promuovere della alternative valide, la parola "materia" apre il dialogo con il design e la creatività, dando la possibilità di attuare soluzioni e dare vita a creazioni rivolte al rispetto dell'ambiente.