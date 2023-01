Perché c’è un prato a quadri in Sudafrica e alle Isole Canarie Scopriamo qual è il significato dietro i due prati con l’iconico motivo check di Burberry apparsi in luoghi distanti nel mondo.

Un immenso prato con un motivo a quadri è apparso in Sud Africa e alle Isole Canarie. Le location degli originali interventi sono due paesaggi unici che sono stati trasformati con il classico Burberry Check, ciascuno realizzato naturalmente e che può essere rimosso senza lasciare traccia né danneggiare il luogo.

Burberry Landscapes in Sud Africa

Il viaggio e l'esplorazione dei grandi spazi aperti è nel DNA di Burberry da oltre 160 anni, da quando il suo fondatore Thomas Burberry ha equipaggiato i migliori avventurieri. Partendo dalle sue radici e dalla sua incredibile storia la Maison inglese inglese negli anni ha sperimentato non solo nella moda ma anche nell'arte con installazioni, landscape design e progetti sostenibili. L'ultima iniziativa si chiama Burberry Landscapes e ha coinvolto la comunità creativa globale della maison nella realizzazione di due gigantesche opere di terra, rispettivamente in Sudafrica e alle Isole Canarie.

Burberry Landscapes alle Isole Canarie

La scelta dei luoghi dove sono stati realizzati i prati check sono un omaggio alla storia di Burberry. L'intervento alle Isole Canarie è stato ispirato ai viaggi dell'avventuriera Elsie Burberry, nuora del fondatore Thomas Burberry. L'opera d'arte del land artist spagnolo locale Jorge Rodriguez Gerada è stata creata sull'isola di El Hierro, la più a sud dell'arcipelago, dove il terreno vulcanico è stato usato come tela per la realizzazione del prato, creato utilizzando vernice naturale a base di latte.

Vernice a latte per il prato check di Burberry

La seconda opera di Burberry Landscapes è stata realizzata nella regione sudafricana di Cape Overberg in onore dell'aviatore pionieristico Betty Kirby-Green che viaggiò da Clapham a Città del Capo nel 1937, insieme al co-pilota Arthur Clouston su un aereo chiamato The Burberry. Qui il prato artistico è stato creato da giardinieri locali, che hanno piantato a mano piante di diversi colori e specie, irrigate con acqua piovana racconta in un impianto vicino, da riutilizzare poi per i pascoli. Entrambi gli interventi invitano a ripensare alle innumerevoli possibilità che il mondo circostante può offrire.