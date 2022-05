Nel nuovo ufficio di Fedez tra marmi, opere d’arte e pareti verdi Fedez non è solo un famoso cantante ma anche un rinomato imprenditore, proprietario dell’etichetta discografica indipendente DOOM Entertainment di cui mostra i nuovi uffici.

A cura di Clara Salzano

I nuovi uffici di Fedez

Fedez è uno dei cantanti più famosi e seguiti d'Italia, nonché un imprenditore di grande talento. Da anni è proprietario dell'etichetta discografica indipendente DOOM Entertainment, prima conosciuta come Newtopia che era l'agenzia fondata con J-Ax. E proprio nei giorni del riavvicinamento con l'ex socio, Fedez mostra orgoglioso le immagini dei nuovi uffici di DOOM Entertainment.

Fedez mostra i nuovi uffici della sua azienda doom entertrainment

Fedez ha svelato sui social i nuovi uffici della sua etichetta discografica indipendente DOOM Entertainment. Il progetto è stato curato da Studio Deco Group in collaborazione con 131 design e ha compreso un restyling su misura degli spazi.

Un angolo dei nuovi spazi di lavoro di Fedez

L'etichetta discografica di fedez, fondata nel 2013 con J-Ax, è denominata DOOM Entertainment dal 2020. L'agenzia ha avuto un immediato successo pubblicato i dischi di Fedez ma anche di Rovazzi e altri artisti.

I nuovi uffici sono caratterizzati da tessuti pregiati ed elementi naturali che rivestono le pareti. Mobili lineari e sedute su misura completano gli spazi dove spiccano i numerosi premi e dischi vinti dalla DOOM Entertainment negli anni.

Una delle stanza della DOOM Entertainment di Fedez

Negli spazi di lavoro di Fedez non possono mancare oggetti che rimandano al tema ludico come un grande omino Lego nel corridoio dell'ufficio o in cucina con un piccolo nano verde.

La cucina della DOOM Entertainment

La DOOM Entertainment, nonostante sia un luogo di lavoro, non ha tralasciato di curare anche gli spazi comuni per i dipendenti come la comoda e moderna cucina e altri spazi di servizio. Opere d'arte vivaci alle pareti completano l'atmosfera elegante degli ambienti.