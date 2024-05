video suggerito

L’ananas rosso da oltre 300 euro: perché un frutto è diventato un prodotto di lusso Sareste disposti a spendere più di 300 euro per un ananas? Sul mercato è stata lanciata una sua varietà con l’esterno rosso che viene venduta a una simile cifra: ecco come ha fatto un frutto a diventare un prodotto di lusso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con la sempre maggiore diffusione dei ristoranti stellati non viene più considerato insolito spendere centinaia di euro per una cena o semplicemente per una esclusiva ricetta cucinata da uno chef famoso. Caviale di prima qualità, vino d'annata o prodotti difficilmente reperibili: questi sono solo alcuni degli alimenti considerati "di lusso" ma diventati estremamente richiesti in ogni parte del mondo. In quanti, però, sarebbero disposti a spendere cifre elevate per un frutto facilmente reperibile come l'ananas? A quanto pare molti di più di quanto ognuno di noi abbia sempre immaginato: ecco tutto quello che c'è da sapere sull'ananas rosso che è stato appena lanciato sul mercato al costo di oltre 300 euro.

Cos'è l'ananas Rubyglow

Si chiama ananas Rubyglow ed è la nuova chicca culinaria che farà impazzire gli amanti del lusso. Dopo che l'azienda Del Monte ha lavorato alla sua creazione negli ultimi 15 anni, ora ha finalmente rivelato e lanciato sul mercato il risultato finale. Si tratta di un frutto nato dalla fusione tra un ananas classico e la rara varietà Morada, la cui particolarità sta nell'originale esterno "gioiello" sui toni del rosso. L'interno, invece, continua a essere giallo ma vanta un sapore morbido con un'acidità minima. A venderlo è il brand Melissa's che, complice anche il packaging esclusivo, lo ha trasformato in un prodotto di lusso che di sicuro diventerà presto l'oggetto del desiderio degli amanti dei gusti unici ed esotici.

Ananas Rubyglow

Perché l'ananas rosso è un prodotto di lusso

Quanto costa l'ananas rosso? Sul sito ufficiale di Melissa's viene venduto a 395,99 dollari, ovvero poco più di 360 euro. Di fronte una cifra simile viene naturale chiedersi chi sia davvero disposto a pagare un prezzo simile per un semplice frutto. Se da un lato sarebbero moltissimi i consumatori alla ricerca di prodotti tipici e speciali di fascia alta disposti a pagare una fortuna per provare gusti unici (come del resto avviene nei supermercati virali Erewhon), dall'altro i prezzi proposti non possono essere definiti una semplice speculazione. Per i produttori commercializzare qualcosa di nuovo significa affrontare lunghissimi processi di selezione, incrocio e sperimentazione che non sempre raggiungono i risultati sperati. Complice il fatto che il Rubyglow viene prodotto in edizione limitata, provarlo significa entrare a far parte di una cerchia ristretta e privilegiata di buongustai. Insomma, così come ogni accade con ogni altro prodotto di lusso, anche in questo caso viene associato con un preciso status symbol: in quanti sono disposti a spendere tanto?