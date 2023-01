La villa con l’unico affresco a soffitto di Caravaggio: dove si trova e quanto vale L’unico affresco a soffitto di Caravaggio si trova in una villa dall’importante storia e oggi messa all’asta ad una cifra eclatante.

A cura di Clara Salzano

L’affresco di Caravaggio nel Casino dell’Aurora a Roma

Esistono tesori nascosti, ricchi di opere d'arte dal valore inestimabile, in varie parti del mondo ma poche sono state al centro dell'attenzione mediatica come il Casino di Villa Boncompagni Ludovisi, all'interno del dominio di Villa Ludovisi a Roma, e conosciuta anche come Villa Aurora o Casino dell'Aurora. Si tratta della cinquecentesca proprietà della famiglia Boncompagni Ludovisi, che possiede l'unico affresco a soffitto realizzato da Caravaggio, oltre ad alcuni capolavori dell'artista barocco Guercino, di Domenichino e altri.

Villa Ludovisi

La storia del Casino dell'Aurora

Il Casino dell'Aurora, valutato 471 milioni di euro, è la più cara villa messa all'asta che, tuttavia, risulta ancora invenduta da gennaio 2022. Il prestigioso immobile è oggetto di contesa tra gli eredi di Niccolò Boncompagni Ludovisi e l'ultima moglie del principe, Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi, che ha richiesto l'intervento dello Stato Italiano e la conseguente messa all'asta del Tribunale di Roma, oggi disponibile al prezzo ribassato di 145 milioni di euro. La villa rappresenta l'ultimo edificio rimasto della più ampia e antica proprietà fondata nel XVI secolo dal cardinale Francesco Maria Del Monte e poi venduto, con tutti i terreni annessi, a Ludovico Ludovisi nel 1621.

Il giardino del Casino dell’Aurora

L'architettura di Villa Aurora

La cinquecentesca Villa sorgeva all'interno di un parco di 30 ettari tra la Porta Pinciana, la Porta Salaria e il convento di Sant'Isidoro, i cui edifici furono realizzati da Domenichino e i giardini presumibilmente progettati dal giardiniere della Reggia di Versailles, André Le Nôtre. La proprietà ha accolto alcuni dei nomi più illustri della storia dell'arte e della cultura, oltre Caravaggio e Guercino, anche Henry James ha soggiornato nella villa. Circondato da alte mura, oggi il Casino dell'Aurora sorge non lontano da via Veneto e nel quartiere Ludovisi di Roma, ed è una proprietà privata di 2.200 metri quadrati con un piccolo appezzamento di terreno, che è stata aperta di rado ai visitatori.

Leggi anche Gli affreschi della Casa degli Atellani di Milano arrivano nelle abitazioni di tutti

L’Aurora del Guercino

L'arte nella Villa Ludovisi

Il Casino dell'Aurora prende il nome da uno degli affreschi realizzati dal Guercino all'interno della villa, l'Aurora appunto, posta nella volta del salone centrale al pianterreno. Un'altro affresco del Guercino, la Fama, decora un stanza della casa. Al primo piano della proprietà, in una delle sale più piccole del Casino, si trova invece l'unico affresco a soffitto di Caravaggio, realizzato intorno al 1597. L'opera rappresenta Giove, Nettuno e Plutone e conferisce al Casino un valore di oltre 300 milioni di euro, anche se l'affresco non può essere alienato dalla villa.