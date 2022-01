La penna BIC lancia un nuovo colore: si chiama Blu Giuseppe Stampone Dopo il blu Yves Klein e il nero Anish Kapoor, anche l’artista Giuseppe Stampone ha un colore a lui dedicato. Si tratta del nuovo blu delle penne BIC usate dall’artista per le sue opere.

A cura di Clara Salzano

La penna BIC di colore blu ha seguito e continua ad accompagnare intere generazioni nell'apprendere la scrittura. Si tratta di una delle penne più usate al mondo e adesso si rinnova con un nuovo colore. Si chiamerà "Blu Giuseppe Stampone" ed è dedicato all'omonimo artista italiano che proprio della penna BIC ha fatto il suo strumento creativo.

L’opera Stamp One e Maria Crispal di Giuseppe Stampone – Collezione Museo Maxxi – Roma

Perchè Bic cambia il colore della penna blu

Dopo il Blu Klein e il Vantablack di Anish Kapoor, anche l'artista Giuseppe Stampone ha un colore a lui dedicato. L'azienda BIC ha lanciato il nuovo Blu Giuseppe Stampone che corrisponde ad una tonalità di blu più chiara rispetto alla storica penna blu BIC che è identica dal 1945 quando il barone di origine torinese Marcel Bich ha fondato l'azienda con sede a Clichy, in Francia. Ed è proprio la famiglia che oggi guida la BIC che, appassionata di arte contemporanea, cerca artisti nel mondo capaci di creare e innovare usando l'iconica penna.

Time …….Giuseppe e Maria Crispal

2017 di Giuseppe Stampone

Chi è Giuseppe Stampone

Il Blu Giuseppe Stampone della penna BIC non sarà tuttavia un colore in vendita sul mercato a sarà realizzato esclusivamente per l'artista Giuseppe Stampone che userà il nuovo colore nelle sue opere. Il primo intervento di tampone con il nuovo Blu sarà realizzato per la post-produzione di Vedova Blu di Pino Pascali. L'artista italiano, classe 1974, è conosciuto per i suoi ritratti, dagli "abbecedari" al progetto Global Education, realizzati appunto con la penna BIC blu.

Giuseppe Stampone non è l'unico artista che usa le penne BIC per realizzare le sue opere. Nel 2018 la passione per l'arte dell'azienda BIC ha dato impulso ad una mostra presso la galleria 104 Paris in cui sono state esposte oltre 150 opere della Bic Collection che comprendono lavori di René Magritte, Fernand Lèger, Alberto Giacometti, Martin Parr, Mamadou Cissè.