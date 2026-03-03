La lampada di design dedicata a Sanremo: è a forma di palma e cosa più di 4mila euro

Il Festival di Sanremo è l'evento più seguito dell'anno dello spettacolo italiano, tanto che se ne continua a parlare per mesi dopo la sua fine. È proprio quanto sta accadendo da qualche giorno: sebbene la competizione sia terminata lo scorso sabato, continuano a emergere curiosità e indiscrezioni sui cantanti, sui brani e sulla macchina organizzativa. In molti, inoltre, sognano di portare "un pezzo di Sanremo" a casa propria. Per loro è arrivata la soluzione ideale: esiste lampada di design dedicata alla kermesse canora. Ecco com'è fatta, chi l'ha firmata e quanto costa.

Com'è nata la lampada Sanremo

Sapete che esiste una lampada di design dedicata a Sanremo? A dispetto di quanto si potrebbe pensare, però, non è nata per rendere omaggio al noto Festival della musica italiana, anzi, la sua storia è decisamente originale. Sebbene il suo nome sia proprio "Sanremo", è nata come un regalo di fidanzamento. L'idea è di Dario Bartolini, che nel 1966 Dario Bartolini chiese al gruppo di designer Archizoom Associati di realizzare lampada da terra per la sua Lucia Morozzi. In quanto dono d'amore, l'oggetto doveva rispecchiare l'incredibile valore del sentimento. Non sorprende, dunque, che venne presentata per la prima volta in un luogo spettacolare: la Villa di Roccamare progettata da Ernesto Nathan Rogers.

Lampada Sanremo

Perché la lampada Sanremo è un pezzo da collezione

Com'è fatta la lampada Sanremo? È una palma luminosa alta più di due metri, con un fusto sottile in metallo e una chioma di foglie trasparenti e verde fluo in Perspex tagliato al laser. Nel prototipo, inoltre, l'accessorio era dotato anche di un suono che replicava il canto di un grillo notturno, che però è stato eliminato nella produzione seriale. Prodotta da Polronova, la lampada vuole essere una "palma domestica", un dettaglio vegetale (ma artificiale) capace di rendere l'atmosfera casalinga glamour e green. La cosa che forse Dario Bartolini e Lucia Morozzi non si sarebbero mai aspettati è che quel dono sarebbe diventato super richiesto, tanto da essere una presenza costanze in mostre e collezioni di design. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di settore viene venduta a oltre 4.800 euro, mentre sul sito ufficiale di Poltronova è possibile richiedere informazioni per un preventivo.

Leggi anche Qual è e quanto costa l'hotel a Sanremo in cui soggiorna Elettra Lamborghini