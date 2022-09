La fabbrica di cioccolato di Fabio Fazio: il conduttore tv ha comprato il suo posto del cuore La fabbrica di cioccolato Lavoratti di Varazze rischiava di chiudere durante la pandemia e Fabio Fazio ha deciso di rilevarne la proprietà e dare nuova vita ad un sogno.

A cura di Clara Salzano

La fabbrica di cioccolato Lavoratti ora di proprietà di Fabio Fazio – Foto Lavoratti

A casa di Fabio Fazio, nato e cresciuto a Savona, in Liguria, non mancavano mai a Pasqua le uova Lavoratti, la fabbrica di cioccolato che dal 1938 rappresenta un marchio di eccellenza sulla riviera ligure di Ponente e destinazione da sogno per molti bambini del posto. La Lavoratti di Varazze rischiava tuttavia di chiudere durante la pandemia e Fabio Fazio, con l'amico Davide Petrini, ha deciso di rilevarne la proprietà e dare nuova vita al sogno.

Fabio Fazio ha comprato una fabbrica di cioccolato

La storia della fabbrica Lavoratti

La Lavoratti sorge a Varazze, a meno di dieci chilometri da Savona. Si tratta di un antico laboratorio di cioccolato specializzato nella produzione di tavolette, praline, scorzette, creme e tartufotti. La storia della fabbrica Lavoratti inizia nel 1938 quando la vendita avveniva solo in spiaggia attraverso una cassetta di legno piena di dolci che poi sarebbe diventata una bottega di successo del centro storico che diffondeva l'odore nel cioccolato nelle case delle famiglie liguri.

Fabio Fazio ha comprato la fabbrica Lavoratti

La fabbrica di cioccolato a Varazze

Oggi la fabbrica Lavoratti è stata rilevata da Fabio Fazio e altri soci: "Vengo a sapere da un mio amico, Davide Petrini – racconta il noto conduttore tv – che la Lavoratti chiude in seguito alla pandemia. Mi ha preso un vero e proprio sconforto e mi sono detto che bisognava provarci, che non potevamo perdere un pezzo così importante della piccola storia delle nostre vite e del nostro territorio". Si tratta di un grande laboratorio di cioccolato a Varazze che si sviluppa su più livelli. La produzione è concentrata nel piano più basso all'interno di grandi laboratori con utilizzano ancora le antiche macchine della storica fabbrica.

La fabbrica Lavoratti a Varazze

Il nuovo design Lavoratti

I nuovi proprietari hanno scelto di ampliare la produzione del cioccolato Lavoratti, affidato al famoso pasticcere Corrado Assenza, e riprogettare anche l'immagine della fabbrica. La sezione aurea di Fibonacci, con le sue proporzioni evocative dei canoni di bellezza e armonia, è diventata l'immagine sulle tavolette e le praline Lavoratti che vive oggi una seconda vita.