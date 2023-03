La casa più costosa dei Caraibi: ecco quanto vale Sull’isola di Mustique si vende la proprietà più costosa dei Caraibi che si estende su un terreno di 17 acri e comprende nove edifici con tre piscine e vista mozzafiato.

A cura di Clara Salzano

The Terrace

Mick Jagger e Tommy Hilfiger sono solo alcuni illustri che hanno casa sull'isola di Mustique. È qui che si vende la proprietà più costosa dei caraibi. Si chiama The Terraces ed è una sontuosa tenuta che si estende su un terreno di 17 acri e comprende nove edifici con un totale di 13 camere da letto, una piscina di 24 metri e i migliori spazi per l'intrattenimento dell'isola.

La vista da Terraces a Mustique

L'isola di Mustique fino al 1958 era un paradiso caraibico senza strade nè acqua corrente. Dopo che Lord Glenconner, Colin Tennant, ha acquistato l'isola per £ 45.000, Mustique è diventata una delle destinazioni più esclusive e costose del mondo. Sette sale di ricevimento, una cappella e un cottage con piscina privata, tunnel che collegano i vari edifici, sale giochi ed eventi, un campo da tennis illuminato e una terza piscina con un bordo a sfioro da cui godere di una vista mozzafiato sul paesaggio. Il complesso comprende quasi 53.000 piedi quadrati della casa principale più aree esterne coperte.

La piscina principale

Ispirata dalle architetture di Palladio, The Terraces è in stile veneziano. La proprietà si colloca su un altura ed è progettata a terrazzamenti panoramici con fontane e piscine degne dei più grandi palazzi del XVI secolo in Italia. La tenuta è stata messa in vendita per 200 milioni di dollari ed è la più costosa proprietà mai arrivata sul mercato immobiliare dei Caraibi.

Gli interni dell’edificio principale

La villa con interni preziosi e principeschi e viste panoramiche uniche, si trova a Mustique, nel paese caraibico meridionale di St. Vincent e Grenadine. La zona è frequentata da molte celebrità che qui vengono in vacanza come George Clooney e Kate Middleton e molti altri ancora.