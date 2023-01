Il resort che produce acqua potabile dall’aria: in Africa la rivoluzione dell’eco-turismo Un resort che produce acqua potabile dall’aria in Africa è una vera rivoluzione dell’eco-turismo che rende accessibile a tutti uno dei bisogni più elementari.

Il Baobab Safari Resort

Rendere accessibile il bisogno più elementare di acqua è l'obiettivo di Mask Architects ha progettato il primo eco resort in Africa e nel mondo che produce la propria acqua in modo autonomo utilizzando la tecnologia Air to Water. Il Baobab Luxury Safari Resort è caratterizzato da lodge sopraelevati tra gli alberi che creano acqua potabile dall'aria umida e offrono panorami mozzafiato sulla natura circostante.

Una struttura del Baobab Luxury Safari Resort

Un resort che produce acqua potabile dall'aria in Africa è una vera rivoluzione dell‘eco-turismo. Il Baobab Luxury Safari Resort rivista la casa sull'albero implementando la tecnologia Air to Water che è alimentata da un vetro trasparente coperto da un dispositivo solare. Il complesso verrà costruito in Sud Africa, immerso nella verdeggiante foresta del paese. Energia e acqua potabile sarà prodotta autonomamente dalle strutture e l'acqua in eccesso sarà distribuita alle comunità vicine, come parte dell'obiettivo dell'azienda di migliorare le infrastrutture, l'agricoltura e la produzione del secondo continente più grande del mondo.

Suite del Baobab Luxury Safari Resort come case sull’albero

Le strutture del Baobab Luxury Safari Resort riconnettono gli ospiti alla natura e alla fauna selvatica. I lodge si ispirano all'albero preistorico del Baobab con una struttura a forma di cono, posta a 3,5 metri da terra, che sembra fluttuare a mezz'aria. Si accede a ciascun lodge dalla base e con una scala curva si arriva al primo livello dove si trova la zona giorno con arredi in legno naturale e finestre a tutt'altezza. Anche la camera da letto principale e la terrazza si trovano allo stesso livello e offrono viste mozzafiato sul paesaggio circostante.

Un lodge dell’eco resort in Sud Africa

Una terrazza solarium con piscina panoramica privata si trova alla sommità del cono tronco da cui parte il sistema a "tecnologia aria-acqua" vero e proprio che estrae l'umidità dall'aria e produce acqua potabile per gli ospiti del resort e le comunità locali: "L'aria e l'umidità – spiega Mask Architects – che passano attraverso questi filtri vengono quindi condensate ed elaborate attraverso un ulteriore sistema di filtraggio a più fasi in una stanza sotterranea" per poi essere distribuita agli abitanti".