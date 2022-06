Il minigolf più colorato dell’estate 2022 Gli artisti Craig Redman e Karl Maier hanno trasformato una piazza pubblica di Londra in un originale campo di minigolf con colori vivaci e forme audaci.

A cura di Clara Salzano

Montgomery Square a Londra diventa un'opera d'arte a cielo aperto grazie agli artisti Craig Redman e Karl Maier che hanno creato un originale campo di minigolf a nove buche caratterizzato da colori vivaci e forme audaci. Famosi per i loro design divertenti e colorati, Craig & Karl hanno invaso a Canary Wharf a Londra con la propria arte e un approccio orientato al design davvero unico.

Gli artisti Craig & Karl realizzano a Londra un'installazione interattiva e coinvolgente con forme e colori tipici della loro arte. Il duo ha avuto importanti collaborazioni con Adidas, The New York Times, Sephora, Colette, e in progetti in vari luoghi del mondo come il Museum of the Moving Image di New York e il Musée de la Publicité di Parigi.

L'installazione Montgomery Square amplia la collezione di arte pubblica che sta animando negli ultimi anni gli spazi pubblici di Londra. L'opera ha un valore simbolico per la collettività perché gratuita e aperta al pubblico e invita alle persone a godere di momenti giocosi e interagire con gli altri. Inoltre il minigolf ha un significato più intimo per Karl Maier, australiano d'origine, che in questo modo porta nella sia città d'adozione un gioco a cui era solito giocare da bambino in Australia.

Il minigolf ideato da Craig & Karl si compone di nove buche e reinterpreta le classiche strutture del campo da golf in dimensioni gigantesche, colori vibranti e forme originali. Il minigolf colorato porta il divertimento e la gioia dell'infanzia nelle strade di Londra e alla portata di tutti: "L'effetto sorpresa – spiegano gli artisti – è uno degli elementi a cui diamo maggiore attenzione nella creazione di opere per gli spazi pubblici: incontrare qualcosa in un contesto inaspettato può renderlo molto potente". E la sorpresa è anche maggiore nel confronto con gli alti e squadrati grattacieli che circondano il campo.