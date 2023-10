Il design minimal è finito? Perché nell’arredamento sono tornati di moda gli oggetti antichi e vintage È arrivata la fine del minimalismo nel mondo del design? A Fanpage.it ne abbiamo parlato con Giano Del Bufalo di Cash or Trash: ecco cosa ci ha rivelato.

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo dell'interior design è dominato dalle tendenze di stagione proprio come quello della moda e non sorprende che ogni anno vengano lanciate nuove manie da seguire in fatto di arredamento, dai colori must allo stile dei mobili. Negli ultimi anni, ad esempio, a spopolare è stato il minimalismo: che si tratti di una moda vera e propria o semplicemente di una necessità economica, la cosa certa è che gli ambienti domestici sono diventati sempre più "spogli", privi di fronzoli e decorazioni, con l'obiettivo di dare priorità allo spazio. Questa tendenza, però, sembra che stia per esaurirsi. A rivelarcelo è stato Giano Del Bufalo, esperto di antiquariato e mercante di Cash or Trash – Chi offre di più?, che ai microfoni di Fanpage.it ha parlato di modernariato e interior design.

Perché sono tornati di moda gli oggetti antichi

A Fanpage.it abbiamo intervistato Giano Del Bufalo e con lui abbiamo parlato della mania del momento nel mondo dell'interior design: il revival di tutto ciò che è antico e vintage. Se fino a qualche tempo fa gli oggetti vecchi venivano considerati superati e retrò, ora stanno "rientrando" nelle case, arricchendole e rendendo unico il loro arredamento.

Stando alle parole dell'esperto, non si tratta di una vera e propria moda ma di una conseguenza della "fine" del minimalismo: "Il revival di oggetti antichi c'è sempre stato, ultimamente sta prendendo piede perché ormai è arrivato il momento di dire basta a Ikea, basta al minimalismo. La moda vuole questo, è fatta di alti e bassi, torna sempre, è come se fosse una grande ruota che gira. Io sono certo del fatto che l'arte e gli oggetti antichi saranno per sempre un evergreen, rappresenteranno sempre qualcosa di unico e di affascinante".

"Avere una casa bianca piena solo di luci non arricchisce"

Giano Del Bufalo di Cash or Trash ha le idee chiare sul minimalismo nel mondo del design: "Ho sempre odiato questa moda del bianco asettico, è una privazione dell'essere che non fa bene al cuore e non fa bene all'anima. Avere una casa bianca e "vuota", piena di nulla, solo con lucette, è una cosa che non arricchisce".

Secondo lui, inoltre, se c'è uno stile del passato che è tornato a spopolare nell'arredamento, quello è il modernariato, ovvero gli oggetti e i mobili ispirati agli anni '50 e '60, meglio se realizzati dai grandi designer italiani del passato. Quali sono, però, i trucchi per riconoscere un oggetto antico davvero di valore? Stando alle parole di Giano, non esistono "scorciatoie", per evitare ogni tipo di truffa nel settore del collezionismo il segreto è semplicemente studiare, guardare, toccare, sbagliare, appassionarsi.