Il Bvlgari Hotel apre a Parigi: quanto costa una notte nel tempio del lusso italiano nel mondo Dopo Milano, Dubai, Londra, Bali e Shanghai, Bvlgari Hotel ha aperto nel cuore di Parigi il suo nuovo tempio del lusso esclusivo con vista mozzafiato sulla Tour Eiffel.

A cura di Clara Salzano

La vista dalla sala da pranzo della Bvlgari Penthouse

Il Bvlgari Hotel a Milano è una vera e propria istituzione dell'ospitalità esclusiva. La maison di gioielli è da sempre l'emblema del lusso italiano nel mondo. Dopo Milano, Dubai, Londra, Bali e Shanghai, Bvlgari Hotel apre a Parigi, nel cuore del triangolo d'oro della capitale francese. Il Bvlgari Hotel Paris è un mondo da sogno con vista mozzafiato sulla Tour Eiffel.

Il Bvlgari Hotel Paris ha accolto i suoi primi ospiti a dicembre 2021 e il nuovo hotel della nota maison di gioielli italiana è un mondo da sogno che conserva gli aspetti più caratteristici degli hotel e resort Bulgari ma integrandosi perfettamente nello stile parigino. Situato nell’elegante Avenue George V, una delle vie più eleganti ed esclusive di Parigi, a pochi passi dagli Champs-Élysées, il Bvlgari Hotel Paris comprende 76 lussuose camere e suite con viste mozzafiato su tutta la Ville Lumiere e una Bvlgari Penthouse di 400 metri quadrati, con un proprio giardino pensile panoramico di 569 metri quadrati, che è la quintessenza del lusso più sofisticato.

Il giardino della Bvlgari Penthouse

Il nuovo Bvlgari Hotel Paris sorge in un edificio storico del triangolo d'oro di Parigi. Il progetto di restyling della facciata dell'hotel è stato affidato a ACPV, in collaborazione con lo studio di architettura francese Valode & Pistre, che sono riusciti a rendere l'atmosfera esclusiva dei Bvlgari Hotel senza intaccare il carattere residenziale di lusso sobrio tipico dei palazzi parigini della zona. Il progetto degli interni è stato curato architetti Antonio Citterio e Patricia Viel che hanno realizzato ambienti dall'irresistibile combinazione di stile, comfort e intimità.

Una suite del BH Paris

Al Bvlgari Hotel Paris ritroviamo la cucina dello chef stellato Niko Romito e l'esclusiva spa Bvlgari che rievocano le antiche Terme di Caracalla. La spa si sviluppa su una superficie di 1300 metri quadrati su due livelli e comprende nove sale per trattamenti e una piscina di 25 metri quadrati rivestita in pietra di Vicenza. Si tratta di uno spazio interamente dedicato al benessere interiore e fisico, al relax e allo sport aperto ai clienti del Bvlgari Hotel Paris e ai locali.

La piscina nella spa del Bvlgari Hotel Paris

Trascorrere un soggiorno presso il Bvlgari Hotel Paris è un sogno per molti. L'esclusivo albergo offre differenti soluzioni in base alle proprie esigenze: il costo di una notte in una camera matrimoniale per due persone con colazione parte da 1.300 euro.