I colori di tendenza 2023 per la casa: quali tonalità scegliere per le pareti e l’arredamento Dal verde sottobosco al colore della terracotta, dall’azzurro al giallo pallido, ecco le tinte di tendenza per le stagioni Autunno/Inverno 2022-2023 in casa.

A cura di Clara Salzano

Colori di tendenza per l’autunno–inverno in casa – Foto Westwing

Ogni anno le sfilate di alta moda, in occasione delle fashion week internazionali, definiscono i colori di tendenza che si indosseranno dentro e fuori le passerelle, fino ai nostri armadi. La tendenza delle nuance stagionali non riguarda tuttavia solo l'abbigliamento e gli accessori che porteremo ma si estende fino agli spazi che abitiamo. Con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno ormai prossimo, è normale sentire il desiderio di apportare qualche cambiamento in casa per adattarsi al mutare delle stagioni. E per avere un aiuto circa le tendenze da seguire, il Pantone Color Institute offre sempre ottimi spunti. Dai colori ispirati alla natura, come il verde abbonante e il terracotta, alle tinte più tenui, come il giallo pallido e l'acquamarina, passando per le nuance neutre, come il grigio e il tortora, vediamo quali sono gli abbinamenti cromatici per le pareti e l'arredamento da usare in casa tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

I colori d’autunno secondo Pantone – IG Pantone

Verde sottobosco

Quale saranno i colori di tendenza dell'autunno-inverno 2022/2023? Ovviamente tutte le tinte ispirate alla natura. Quando arriva l'autunno, le temperature iniziano ad abbassarsi e i colori della natura si scuriscono, vien voglia di riportare in casa le stesse tinte che vediamo all'esterno. Grandi classici della stagione sono sicuramente il verde, simbolo del fogliame rigoglioso, delle piante sempreverdi ma anche della natura pronta al cambiamento. Questa tinta ben si adatta alle pareti di un salotto elegante ma anche di un divano di velluto che è perfetto per accogliere il prossimo inverno.

Il color verde conquista la casa in autunno – IG Pantone

Terracotta

L'Autunno-inverno 2022/2023 è caratterizzato dal contrasto tra colori audaci, accesi e sfacciati, che riflettono il desiderio al cambiamento, con una serie di tonalità classiche e neutre che danno un senso di calma e tranquillità di cui si ha sempre bisogno. Il cambiamento stagionale più evidente è dato dal mutare del colore delle foglie che si spingono verso l'arancione ed il rosso, tinte calde che identificano i colori della terra come appunto la Terracotta. Per Pantone la nuance è definita "Dragon Fire" ed è una tinta che invoca energia ed eccitazione. Una cucina nelle tonalità dell'arancione potrebbe portare nuova energia positiva in casa.

I colori della terra sono perfetti in cucina – IG Pantone

Acquamarina

Il desiderio di calma e serenità, quando si rientra a pieno nella routine quotidiana, è una sensazione che appartiene a tutti. E una soluzione potrebbe essere quella di chiedere alla propria casa di offrire quel senso di tranquillità di cui abbiamo bisogno. Di grande tendenza è la tinta acquamarina, che si colloca tra il verde e il ciano, per le pareti della camera da letto ma anche per un comodo divano dove rilassarsi dopo una giornata stressante o rifugiarsi dalle temperature che si fanno più fredde fuori.

La tinta acquamarina per le pareti della camera da letto – Foto Aquatic Creatures

Viola e lavanda

Il Very Peri è stato il colore Pantone del 2022. Lo abbiamo visto declinato in ogni sua nuance, dal viola acceso alla lavanda, sulle passerelle degli stilisti per l'Autunno/Inverno 2022-2023 o per gli arredi della casa. Questa tinta si conferma dunque dominante anche per la casa dove può rendere un ingresso più drammatico o le pareti di uno studio più importanti.

Il colore viola è stato di tendenza per tutto il 2021 in casa – IG Pantone

Carta da zucchero

Tra l'azzurro, il grigio e il blu polveroso si colloca il color carta da zucchero che riesce a trasferire sempre una forte calma a qualsiasi ambiente. Si può scegliere di usare questa tinta in bagno ma anche in camera da letto, in salotto o all'ingresso, per la carta da parati o la pittura, in ogni caso riuscirà ad offrire ad ogni spazio una sicurezza e stabilità convincenti.

Il color carta da zucchero perfetto per le pareti del salotto ma anche altrove – IG Pantone

Giallo pallido

D'autunno il sole inizia a perdere il suo calore cocente, si fa più tenue ma ugualmente rassicurante, mette allegria, come le domeniche in famiglia, ed è questa la sensazione che si vuole portare in casa scegliendo una carta da parati per la sala da pranzo nella nuance del giallo pallido. Questo timido colore può essere usato anche in abbinamento con il verde, il blu, l'azzurro e il grigio per tessuti e coperte da letto, poltrone e divani.

Il giallo si abbina bene al verde e al blu – Foto Maisons du Monde

I colori neutri

I colori luminosi energizzanti di spicco per la nuova stazione di fine 2022 e inizio 2023 ben si affiancano alle tinte che infondono serenità e benessere. Ecco perché la tavolozza per l'Autunno-Inverno 2022/2023Unendo è anche fatta di grandi contraddizioni convenzionali, perché solo in questo modo si può esprimere la nostra individualità. Accanto dunque ad un arancio delle foglie o delle zucche di stagione si affiancano bene diverse tinte neutrali come il color "Tapioca" individuato da Pantone e che corrisponde ad una sorta di bianco perla cremoso sui toni sabbia che sicuramente riuscirà ad illuminare l’ambiente.

Arredi in color Tapioca – Foto di Wstwing

Gli arredi in stile nordico di legno e forme morbide ben si adattano alle tinte neutre come il tortora e il grigio per le pareti o in abbinamento a cuscini e plaid da distribuire su poltrone e divani per accogliere le temperature fredde esterne con un caldo abbraccio all'interno delle mura domestiche.