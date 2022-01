I piatti da tavola di Valentina Ferragni sono un inno al girl power Sono tante le occasioni in cui Valentina Ferragni può osservare le nuove tendenze per la tavola. Scopriamo di chi sono e quanto costano i piatti con la scritta “GRL PWR” (Girl Power) nella sua story.

A cura di Clara Salzano

Valentina Ferragni e i piatti GRL PWR di Bitossi

Valentina Ferragni ha più volte dimostrato di amare stare a casa con Luca Vezil e di apprezzare i sapori familiari. I suoi post sui social, le foto e i video condivisi, sono spesso ricchi di dettagli per la casa e suggerimenti di oggetti di tendenza da avere nella propria abitazione. Tra pranzi con la sorella Chiara Ferragni e cene romantiche col fidanzato, sono tante le occasioni in cui Valentina Ferragni può osservare le nuove tendenze de la mise en place come i nuovi piatti con la scritta pop "GRL PWR" (che sta per Girl Power) di recente postati in una sua story.

La foto del piatto Girl Power nella story di Valentina Ferragni

Di che marca sono i piatti Girl Power

Valentina Ferragni, come la sorella Chiara Ferragni, ama circondarsi di oggetti nuovi e di tendenze non solo di moda ma anche di design. Sono numerosi i video e le fotografie condivise sui social in cui l'imprenditrice mostra i nuovi acquisti o quello che le può piacere molto come i nuovi piatti visti di recente nella sua story che riportano la scritta rosa pop Girl Power.

Il piatto Girl Power

Il piatto condiviso da Valentina Ferragni fa parte della collezione "La Tavola Scomposta" di Bitossi, nata in collaborazione con Funky Table, lo store milanese fondato da Mariangela Negroni e sua sorella Titti. I piatti spiritosi della linea Bitossi Home realizzano una mise en place ironica e di stile che non è sfuggita neppure alla sorella della più nota influencer Chiara Ferragni. "C’è una sola regola: VALE TUTTO", si legge sul sito di Bitossi, "Tanti solisti chiamati a dare voce a un pensiero unico e inclusivo".

Leggi anche Valentina in Milano o Emily in Paris? La protagonista della serie tv veste come la Ferragni

I piatti della collezione "La Tavola Scomposta" di Bitossi

Quanto costano i piatti di Bitossi

Con scritta rosa confetto e il bordo dorato, i piatti della collezione La Tavola Scomposta di Bitossi si adattano ad ogni tavola, da quella floreale a quella più minimal. La linea GRL PWR cavalca la tendenza recente di usare stoviglie a tavola che possano lanciare dei veri e propri messaggi come un'incitazione al Girl Power appunto. I piatti in collezione hanno un costo di 18 euro l'uno per una tavola alla "portata" di tutti.