Fondazione Prada inaugura nuovi spazi aperti al pubblico Dal 2 marzo 2022 in Fondazione Prada sarà fruibile un nuovo spazio. Si tratta della sala studio al primo piano dell’edificio Biblioteca dove l’artista Andreas Slominski ha realizzato una sua installazione site specific.

A cura di Clara Salzano

La nuova sala di Fondazione Prada con l’installazione di Andrea Slominki Die Geburt des Buches aus dem Geiste der Natur,

Si è conclusa da poco la sfilata Pradala sfilata Prada per la Milano Fashion Week 2022 che si è tenuta proprio negli spazi della Fondazione Prada. Il complesso di Largo Isarco 2 è un hub della creatività che va ben oltre la moda e abbraccia, l'arte, l'architettura, il cinema e la musica e dal 2 marzo si aggiunge anche un altro spazio fruibile al pubblico. Si tratta della sala studio al primo piano dell’edificio Biblioteca dove l'artista Andreas Slominski ha realizzato una sua installazione site specific.

Andreas Slominski Erde, 2015 Foto Attilio Maranzano

La sala studio dell’edificio Biblioteca è concepito come spazio multifunzionale per giovani e studenti. Tutti possono accedere al nuovo spazio della Fondazione Prada, durante gli orari di apertura. Al suo interno, oltre a tavoli e sedie per lo studio, è possibile ammirare l’intervento site-specific Die Geburt des Buches aus dem Geiste der Natur (La nascita del libro dallo spirito della natura) dell'l’artista Andreas Slominski. L'installazione si ispira all’opera del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche Die Geburt der Trag die aus dem Geiste der Musik (La nascita della tragedia dallo spirito della musica), del 1872. L'intervento comprendere le sculture Himmel (Cielo) ed Erde (Terra) e dodici quadri che danno il titolo all’intera installazione.

Andreas Slominski Die Geburt des Buches aus dem Geiste der Natur, 2015 nella sala lettura della Biblioteca. Foto Ugo Dalla Porta

All'interno della nuova sala lettura i visitatori sono invitati a seguire un percorso simbolico lungo le pareti dove sono esposti i dodici quadri realizzati in styrodur. Le opere sono costituite da foglie di albero e pagine di libri in connessione che sottolineano la nuova vocazione della sala. La nuova sala studio dell'edificio Biblioteca sarà fruibile al pubblico dal 2 marzo 2022. Nella stessa data riapriranno al pubblico anche i progetti permanenti (“Processo grottesco” di Thomas Demand, l’intervento di Robert Gober e “Le Studio d’Orphée”, l’atelier di Jean-Luc Godard) di Fondazione Prada.