Dove si trovano le panchine illuminate per leggere all’aperto anche di notte L’installazione “Leggerà” oltre a valorizzare un iconico luogo italiano serve a incentivare il piacere della lettura serale all’aperto e l’incontro.

A cura di Giusy Dente

Leggerà, progetto di Giorgia Brusemini e Carla Morgante – salita alla Torre degli Embriaci

Il mese scorso Genova è stata nominata Capitale italiana del Libro 2023, con una cerimonia che è svolta nella sala Spadolini del Ministero della Cultura in presenza delle autorità. Un'apposita giuria l'ha scelta individuando nella città numerosi programmi di valorizzazione del del patrimonio storico, artistico e letterario del territorio, come si legge nelle motivazioni fornite dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. In particolare, si è aggiudicata la vittoria grazie al suo progetto A pagine spiegate! scelto tra i 6 progetti finalisti. Il progetto vede il libro come motore verso la consapevolezza e la presa di coscienza. Ovviamente il nome è stato scelto attingendo al linguaggio marinaro e alla tradizione marittima che da sempre sono il motore del capoluogo ligure: così come le vele si spiegano per consentire la navigazione, così le pagine vengono spiegate per accedere alla conoscenza, alla cultura, alla storia, alla memoria. Rientra in questo ambito l'installazione Leggerà, che richiama proprio il tema della lettura.

Installazione Leggerà

Dove si trova l'installazione Leggerà

Leggerà è un'installazione inaugurata a febbraio nel centro storico di Genova, in un punto particolarmente suggestivo e ricco di storia. Si trova precisamente nella piazzetta in Salita alla Torre degli Embriaci, vicino via di Santa Maria di Castello. L'installazione richiama il tema della lettura, proprio in un anno cruciale per il capoluogo: l'anno in cui è stato eletto Capitale del libro. Fa parte in realtà di un più ampio progetto voluto dal Comune: Lighting for Genoa fa parte del Piano Caruggi per gli interventi del centro storico sulla nuova illuminazione pubblica e il rinnovamento urbano.

Le panchine in Salita alla Torre degli Embriaci

Lighting for Genova vede la direzione creativa della lighting designer Stefania Toro, che l'anno scorso ha già progettato l'illuminazione di piazza Don Gallo. Il nuovo intervento riguarda in tutto 10 piazze del centro storico, per dare risalto alle sue bellezze con installazioni luminose a basso consumo energetico che possano riqualificare punti strategici della città di particolare interesse architettonico e turistico.

Panchine ideate da Giorgia Brusemini e Carla Morgante

Nello specifico, Leggerà della designer Giorgia Brusemini e della lighting designer Carla Morganti ha lo scopo di incentivare il piacere della lettura all'aperto, anche di sera e di notte, invitando contestualmente le persone all'incontro, allo scambio di idee, alla socializzazione e alla condivisione. Le panchine preesistenti sono quindi state riadattate, rendendole più accoglienti e più idonee, con uno schienale rialzato che si incurva sul capo e apposite luci posizionate nella parte superiore, per agevolare i lettori. Tutt'intorno, anche i percorsi pedonali sono stati impreziositi con proiezioni luminose, per valorizzare gli spazi e renderli più accoglienti e poetici.