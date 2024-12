video suggerito

Da dove provengono gli strani nomi dei mobili Ikea Vi siete mai chiesti per quale motivo i mobili Ikea avessero dei nomi tanto strani e originali? Ecco cosa significano e da dove derivano.

A cura di Valeria Paglionico

Ikea è il brand svedese diventato ormai il simbolo dell'arredamento low-cost. Se fino a qualche tempo fa per rendere la propria casa confortevole con dei mobili funzionali ma allo stesso tempo trendy c'era bisogno di spendere migliaia di euro, ora le cose sono cambiate ed è stato proprio il marchio economico di design a fare da "apripista" del settore. Il dettaglio che i clienti più appassionati non hanno potuto fare a meno di notare? Tutti i prodotti proposti nei maga-store di Ikea hanno dei nomi davvero originali: ecco da dove derivano.

Qual è il significato dei nomi dei mobili Ikea

In quanti si sono chiesti da dove derivassero i nomi dei mobili Ikea? Se si cercano online, vengono ovviamente associati ai prodotti proposti dal marchio ma, approfondendo le ricerche, si scopre la verità: sono tutti nomi di località svedesi (ma conosciuti solo dalle popolazioni locali). Lo scaffale Kallax ha il nome di un villaggio vicino a Luleå, nella Lapponia svedese, il tavolo rotondo Docksta fa riferimento a un villaggio a nord di Stoccolma, mentre la sedia con schienale alto Oskarshamn si ispira a una città costiera nel sud-est della Svezia. Naturalmente ci sono delle eccezione, ovvero i nomi scelti in base alla funzione del prodotto, un esempio? Il coltello Skarpt, che letteralmente significa "tagliente".

Il viaggio a tema Ikea diventato virale

Notando una certa curiosità dei clienti sul tema, negli ultimi anni l'ente turistico svedese ha lanciato una campagna chiamando Discover the Originals, in cosa consiste? Nell'organizzare viaggi on the road alla ricerca delle località che hanno ispirato i nomi dei mobili Ikea. L'idea ha avuto così tanto successo che il copywriter pubblicitario Kevin Lynch, originario di Chicago, è addirittura diventato virale grazie alla sua vacanza "a tema Ikea". Insieme al suo cucciolo Umlaut è riuscito a visitare tutte le 21 contee della Svezia, percorrendo 4.600 km e fermandosi in tutti i luoghi che portavano i nomi dei mobili. Insomma, coloro che intendono organizzare un viaggio davvero sopra le righe sanno già da chi prendere ispirazione.